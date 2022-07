Álbum da Copa do Mundo do Qatar tem data de lançamento e preços divulgados; confira

A espera acabou. A Panini, empresa brasileira que produz e vende os álbuns de figurinhas da Copa do Mundo, divulgou que o produto chegará às bancas de jornal de todo o Brasil no dia 15 de agosto. Porém, uma pré-venda já foi iniciada no site da empresa.

A empresa também divulgou os valores dos álbuns (capa dura e tradicional) e dos pacotinhos de figurinhas, que contará com cinco cromos cada. Para quem desejar comprar a capa dura, o valor será de R$ 44,90. A capa tradicional sairá ao custo de R$ 12. Os pacotinhos custarão R$ 4,00.

Convocação

O lançamento do álbum ocorre bem antes da convocação oficial para a Copa do Mundo. A coleção do álbum da Copa de 2022 trará informações sobre as 32 seleções que vão participar do Mundial do Catar, além dos estádios e as cidades-sede.