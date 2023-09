Al Ittihad x Al Hilal: confira horário e onde assistir a possível estreia de Neymar

Al-Ittihad e Al-Hilal entram em campo nesta sexta-feira (01), às 15h de Brasília, no Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal, em Jidá, na Arábia Saudita, para disputar a quinta rodada do Campeonato Saudita 2023/2024. O duelo vale a liderança da competição, já que as equipes dividem as primeiras posições. Além disso, a expectativa é em torno da presença de Neymar em campo, que deve estrear pelo time árabe na partida.

O Al-Ittihad é o líder do campeonato, com quatro vitórias no quatro jogos já disputados. A última delas por 3 a 0 sobre o Al-Wehda, com gols dos brasileiros Romarinho e Igor Coronado. No gol da equipe está o também brasileiro Marcelo Grohe, que ainda não foi vazado no torneio. O grande desfalque da equipe será o francês Benzema, que sofreu uma lesão na última partida.

Já o Al-Hilal tem todas as atenções voltadas para a sua principal estrela: Neymar. Contratado com muita expectativa, o jogador treinou normalmente na última atividade antes do jogo e tem tudo para fazer a sua estreia com a camisa da equipe. Na última rodada, o time comandado pelo português Jorge Jesus venceu o Al-Ettifaq por 2 a 0 e foi aos 10 pontos na tabela de classificação.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Band, Bandplay e Canal GOAT.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Al-Ittihad: Marcelo Grohe; Madallah Al-Olayan, Omar Hawsawi, Nawaf Sharahili e Zakaria Al-Hawsawi; Fabinho, N’Golo Kanté e Igor Coronado; Abderazzak Hamdallah, Jota e Romarinho. Técnico: Nuno Espírito Santo.

Al-Hilal: Yassine Bono; Saud Abdulhamid, Koulibaly, Ali Al-Boleahi e Al-Shahrani; Rúben Neves, Milinkovic-Savic e Salem Al-Dawsari; Malcom, Neymar (Michael) e Mitrovic. Técnico: Jorge Jesus

AL-ITTIHAD x AL-HILAL | FICHA TÉCNICA

Competição: quinta rodada do Campeonato Saudita 2023/2024

Local: Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal, em Jidá (ARS)

Data: 01/09/2023 (sexta-feira)

Horário: 15h (de Brasília)