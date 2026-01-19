Ailton Silva é o novo técnico do Tirol
Treinador vai substituir Reginaldo França
Ailton Silva é o novo técnico do Tirol. Brasileiro, mas com cidadania portuguesa, ele tem 59 anos e chega nesta terça-feira (20). No entanto, a diretoria da Coruja ainda não definiu se ele vai comandar a equipe no duelo contra o Ceará, pelo Campeonato Cearense. Ele chega para substituir Reginaldo França.
Caso Ailton não comande o time à beira do campo, Boiadeiro, ex-atleta do Vovô e atual técnico do Sub-20 do Tirol, vai liderar o time principal. A equipe vai com time misto, com atletas da base, para poupar titulares com foco no quadrangular do rebaixamento.
O técnico tem passagens por equipes como Sergipe, Mixto, Itabaiana, Confiança, Campinense, Portuguesa, Ferroviária e outros.
Tirol volta a campo nesta quarta-feira (21), a partir das 21h30 (de Brasília), em duelo da quinta e última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense. A partida contra o Vovô será no Estádio Presidente Vargas.