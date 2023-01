Advogado de Daniel Alves explica mudança de versões em acusação de estupro: 'Ele estava em choque'

Cristóbal Martell, novo advogado de Daniel Alves, explicou as mudanças de versão dadas pelo jogador brasileiro no caso em que é acusado de agressão sexual. O defensor esteve no programa "Hablando Claro", do canal TVE, da Espanha, e falou sobre o tema.

Duas horas antes, o advogado havia se reunido com o próprio Daniel Alves, no centro penitenciário de Brians 2, nas proximidades de Barcelona. Durante o programa, Martell disse:

"Ele estava em choque. (...) Devia se tratar de ocultar a infidelidade de sua mulher", explicou o advogado.

Martell é advogado especialista em direito penal e agora compõe a defesa do jogador com Miraida Puente Wilson. O prazo para apresentar as alegações termina no início da próxima semana.

ENTENDA O CASO

O jogador entrou em contradição pelo menos três vezes durante os depoimentos às autoridades. O brasileiro é acusado de estuprar uma jovem de 23 numa boate de Barcelona.

O crime teria ocorrido no último dia 30 de janeiro. Ele chegou a negar a relação sexual, mas depois recuou na versão. Daniel é casado com a modelo Joana Sanz, que apagou várias fotos dos dois das redes sociais. Veja mais detalhes do caso aqui.