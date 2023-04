Advogado da vítima desmente técnico Cuca e afirma que foi encontrado sêmen do treinador na jovem

A vítima que acusa o técnico Cuca de estupro reconheceu o treinador como um dos agressores e seu advogado afirmou que o sêmen dele foi usado como prova na investigação, segundo o advogado que acompanhou a jovem no caso, Willi Egloff. O técnico foi apresentado no Corinthians e afirmou, em entrevista coletiva, que não havia sido reconhecido pela moça.

O QUE HOUVE?

Segundo o advogado Willi Egloff, em entrevista ao UOL, a menina, que na época tinha 13 anos, reconheceu o treinador Alexi Stival (Cuca) como o estuprador que a atacou em um hotel em Berna, na Suíça, ainda em 1987. Willi disse que a declaração de Cuca é falsa e que ele havia sido condenado por relações sexuais com uma menor.

O advogado confirmou a informação dada pelo jornal de Berna, o "Der Bund", de que havia sido encontrado sêmen de Cuca na jovem garota. Fato confirmado pelo Instituto de Medicina Legal da Universidade de Berna.

Willi ainda contou que após o caso a menina tentou cometer suicídio. O processo foi encerrado com a condenação do técnico Cuca e mais três jogadores do Grêmio.

O ADVOGADO

Willi Egloff foi procurado pelo pai da vítima, que o pediu para acompanhar a família durante todo o processo e os auxiliasse na denúncia do caso. Atualmente, o advogado trabalha em um escritório e faz consultoria para seus clientes. POR QUE IR ATRÁS DE WILLI No último dia 20 de abril, o técnico Cuca foi apresentado oficialmente como o novo treinador do Corinthians e aproveitou para negar sua participação no crime. O técnico ainda disse que não foi reconhecido pela vítima. Porém, quando Willi soube das alegações de Cuca, o desmentiu e disse que ele foi reconhecido. Willi ainda contou que foi encontrado na vítima, sêmen do treinador e que isso prova a participação dele no caso de estupro.