Adversários do Ceará na Série B, América-MG contrata Lisca e Sport encaminha saída de Guto Ferreira

Dois adversários do Ceará na Série B do Brasileirão 2024, América-MG e Sport, passam por mudanças significativas em seu comando técnico nesta quarta-feira (28). O América-MG anunciou o técnico Lisca, enquanto o Sport deve demitir Guto Ferreira.

“O América Futebol Clube acertou a contratação do técnico Lisca! O treinador retorna ao Coelhão, e assina vínculo até o final do Brasileiro. Os auxiliares Márcio Hahn e William Batista também retornam ao Clube”, disse o Coelho em suas redes sociais.

Já o Sport encaminhou a saída do técnico Guto Ferreira após apenas um mês de trabalho, conforme informações dos jornalistas Daniel Leal e Pedro Rocha, do Ge Recife. De acordo com a reportagem, Daniel Paulista, treinador do CRB, é o possível substituto.

América-MG e Sport estão atualmente atrás do Ceará na classificação da Série B. O Vovô é o quinto colocado, com 35 pontos, o América-MG é o sexto, com 35 pontos, e o Sport é o décimo, com 32 pontos.