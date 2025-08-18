Adversário do Fortaleza na Libertadores, Vélez vence o Independiente antes de confronto decisivo
Os dois gols do Vélez foram marcados por Dilan Godoy e Braian Romero, ambos de pênalti
Adversário do Fortaleza nas oitavas de final da Copa Libertadores, o Vélez Sarsfield venceu o Independiente por 2 a 1, neste sábado (16), no Estádio José Amalfitani, pelo Campeonato Argentino.
O "El Fortín" foi a campo com um time considerado misto: apenas cinco dos 11 titulares da partida de ida contra o Fortaleza começaram o jogo contra o Independiente.
Os dois gols do Vélez foram marcados por Dilan Godoy e Braian Romero, ambos de pênalti. A equipe da casa ainda teve seu técnico, Guillermo Schelotto, expulso por reclamação.
