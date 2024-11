Adversário do Ceará na luta pelo acesso, Novorizontino fica no empate com Paysandu e se complica

Em confronto pela penúltima rodada da Série B, o Novorizontino ficou no empate em 1 a 1 com o Paysandu, neste sábado (16), no estádio Jorge Ismael de Biasi. O resultado ainda não garante, matematicamente, o time paulista na primeira divisão em 2025. Na última rodada, a equipe encara o Goiás, fora de casa.

Como mandante no duelo, o Novorizontino começou em cima no primeiro tempo, com a posse de bola, o time paulista finalizou 14 vezes contra 1 oportunidade criada pelo time paraense. Apesar do poderio ofensivo na etapa inicial, os gols da partida saíram no segundo tempo.

O Tigre do Vale abiu o marcador com Geovane, que arriscou de fora da área aos sete minutos no reinício do jogo, e a bola passou por baixo do braço do goleiro Matheus Nogueira e morreu no fundo da rede. A vantagem ficou estabelecida até a expulsão do zagueiro Luisão, que tomou dois amarelos.

O Papão estabeleceu o empate na cobrança da falta que originou na expulsão do defensor do Novorizontino. Esli Garcia aproveita cruzamento para desviar e deixar tudo igual em Novo Horizonte.

Com o empate dentro de casa, o Tigre fica com os mesmos 64 pontos do Mirassol, a quatro de diferença do Ceará. Em caso de vitória do Vovô diante do América-MG, a equipe de Condé diminui a distância para um ponto, e pode até ultrapassar os adversários com a combinação de resultados na última rodada do Brasileirão.

ÚLTIMA RODADA

Com o resultado, o time paulista não carimba seu acesso à Série A de forma antecipada. Apesar disso, a equipe de Eduardo Baptista enfrenta o Goiás, na última rodada, no estádio da Serrinha, em Goiânia, e depende de uma vitória para garantir sua vaga na primeira divisão pela primeira vez. Sem perigo de rebaixamento, o Paysandu cumpre tabela na 38ª rodada contra o Vila Nova, em Belém.