Acesso possível ou só um milagre? Ceará e a matemática para subir de divisão | Cearácast

A derrota para o Santos e as vitórias dos adversários complicaram a situação do Ceará na tabela da Série B. A projeção de pontos feita pelo departamento de futebol do Alvinegro de Porangabuçu, com foco no acesso, pode ser modificada com a evolução dos adversários na competição. Com isso, o episódio avaliou os confrontos do Vovô e dos seus concorrentes nos jogos finais da segundona.

Com apresentação de Samuel Conrado, o Cearácast contou com comentários de Daniel Farias e Vladimir Marques.

O Cearácast é exibido toda quinta-feira, às 20h34, na TV Diário, e nas manhãs de todos os domingos na programação da Verdinha FM 92.5. Além disso, o torcedor pode acompanhar o episódio pelo Youtube do Jogada e no Sportify do Cearácast.

ASSISTA O EPISÓDIO