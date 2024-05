60 atletas cearenses devem participar do 33º Campeonato Brasileiro de kickboxing no Espírito Santo

O 33º Campeonato Brasileiro de Kickboxing será disputado entre os dias 30 de maio e 2 de junho na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Ao todo, 60 atletas, com idades entre 14 e 40 anos, representarão o estado do Ceará na competição pelo quarto ano consecutivo. Contudo, os desafios da seleção cearense começaram antes mesmo do torneio nacional se iniciar.

Acontece que, a equipe, que deve estar em terras capixabas até a próxima quarta-feira (29) — quando acontecerá a pesagem oficial do campeonato — ainda não conseguiu o transporte para levar os atletas e a comissão técnica para a disputa do campeonato nacional do esporte.

“Estamos no topo do kickboxing nacional, e o propósito final para esse ano, e que os nossos atletas conquistem o Pan-Americano de Kickboxing, que será realizado no Chile, no final deste ano, e o campeonato brasileiro, é a porta de entrada para essa tão sonhada competição. A depender do ranking final, podemos inscrever nossos atletas em bolsas do governo e prefeitura, onde os mesmos passarão a ganhar uma ajuda de custo para suas futuras competições”, disse Leonia Oliveira, diretora estadual da Confederação Brasileira de Kickboxing.

Segundo Leonia, para participar do torneio, a equipe cearense deve começar sua viagem na próxima segunda-feira (27), para chegar a tempo da pesagem. Com isso, a federação tem buscado apoio para chegar até a cidade capixaba.

“Nos não queremos dinheiro, queremos apenas um ônibus para os atletas conseguirem chegar na competição. Todos que iriam no ônibus, são de projetos sociais, não tem condições nenhuma de comprar passagens de avião para todos”, concluiu a diretora estadual.

Para colaborar de alguma forma, os atletas cearenses estão vendo rifas, para custear as inscrições e hospedagem. Os interessados em colaborar com a seleção cearenses podem entrar em contato através das redes sociais da federação.