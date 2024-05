340 seguranças e mais de 200 policiais devem ser designados para Sport x Fortaleza no Nordestão

A partida entre Sport e Fortaleza, pela semifinal da Copa do Nordeste, contará com um esquema de segurança diferenciado. A expectativa é que 340 seguranças privados e 203 policiais estejam na Arena Pernambuco no domingo (26), data partida.

Além disso, dez viaturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também devem estar envolvidas na operação do jogo, além das diversas escoltas que serão feitas às delegações das equipes e também aos ônibus de torcedores.

A expectativa é que 23 ônibus de duas torcidas organizadas do Fortaleza levem torcedores do Tricolor do Pici à Arena Pernambuco, local da partida. A carga de ingressos para a torcida do Fortaleza será de 2 mil.

O esquema especial de segurança tem voltado mais atenção após o ônibus que transportava os jogadores e o staff do Fortaleza em fevereiro ter sido atingido com artefatos explosivos e bombas no Recife. Seis atletas do Fortaleza foram feridos.

