1ª Fase do Estadual tem rodada final hoje, definindo liderança, última vaga no G-6 e rebaixados

A 1ª Fase do Campeonato Cearense de 2021 será encerrada neste sábado, com 4 jogos da 7ª e última rodada. Em jogo, a liderança que vale uma vaga na Copa do Brasil de 2022, a última vaga no G-6 e os dois rebaixados para a Série B Estadual.

A última rodada e a sequência do Estadual estavam em risco pelo Lockdown em Fortaleza implementado pelo Governo do Estado e a possível adição de outras cidades cearenses, mas apenas o jogo do Ferroviário com o Caucaia, que seria no Elzir Cabral, em Fortaleza, foi transferido para Itaitinga, o CT do Ceará, a Cidade Vozão.

No mais, os três jogos tiveram seus locais mantidos, em Barbalha (Barbalha x Crato, no Inaldão), Crato (Icasa x Guarany de Sobral no Mirandão) e Horizonte (Atlético x Pacajus, no Domingão). E segundo a Federação Cearense de Futebol (FCF), os jogos foram remarcados para 15 horas, em atendimento as determinações das autoridades públicas locais.

Liderança

Quatro clubes já classificados antecipadamente disputam a liderança da 1ª Fase: Ferroviário (1º com 13 pontos), Pacajus (2º com 12), Atlético (3º com 11) e Caucaia (4º com 10). O Icasa não tem mais chances de terminar a 1ª Fase como líder e como já está classificado, só cumpre tabela.

Embalado após 4 vitórias seguidas, o Ferroviário chega como favorito para conquistar a 1ª Fase. O volante Wallace Rato espera que a equipe faça uma grande partida.

"Sabemos das dificuldades do jogo, o elenco está bastante desgastado, mas estamos todos com intuito de fazermos uma grande partida e sermos campeões da 1ª Fase".

Para terminar como líder sem depender de ninguém, o Ferrão precisa vencer o Caucaia. Para a Raposa, só uma vitória interessa, já que ultrapassaria o Ferroviário. Um empate pode dar a liderança ao Ferroviário caso Pacajus e Atlético também empatem.

Legenda: O Pacajus de Diego Palhinha (com a bola), faz uma campanha surpreendente no Estadual e pode garantir inédita vaga na Copa do Brasil Foto: Kid Junior

Para o Caucaia, é vencer e também torcer pelo empate entre o Índio e a Àguia. Pacajus e Atlético só terão chances de liderança se vencerem o confronto direto e Ferroviário e Caucaia terminar empatado.

Última vaga no G-6 e Rebaixamento

Com 5 clubes já classificados, resta apenas uma vaga no G-6 para a 2ª Fase. E ela será de quem escapar do rebaixamento. Hoje 3 clubes estão envolvidos nas disputadas: Guarany (6º com 4 pontos), Barbalha (7º com 4) e Crato (8º com 2).

Legenda: O Guarany de Sobral pode tanto terminar a última rodada no G-6, como também ser rebaixado para a Série B do Cearense Foto: Amaral Torquato/Guarany de Sobral

O Cacique do Vale escapará se vencer o Icasa no Mirandão. Se o resultado acontecer, Barbalha e Crato serão, serão rebaixados.

O Barbalha só escapa se pelo menos empatar e o Guarany perder para o Verdão. Já o Crato, precisa vencer a Raposa e torcer pelo menos por um empate do time sobralense.

2ª Fase

A segunda fase do Estadual está prevista para iniciar no dia 10, a próxima quarta-feira. Os 6 classificados se juntarão aos dois representantes cearenses na Copa do Nordeste, Fortaleza e Ceará, jogando um octogonal em partidas apenas de ida, totalizando sete jogos para cada clube. Os 4 melhores estarão nas semifinais.

Campeonato Cearense - 1ª Fase - 7ª Rodada

Data e Horário: 07/03 - 15h

Ferroviário x Caucaia (Franzé Morais - CT do Ceará em Itaitinga)

Icasa x Guarany de Sobral (Mirandão)

Atlético x Pacajus (Domingão)

Barbalha x Crato (Inaldão-Lirio Callou)