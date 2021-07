"O Diabo Veste Prada" completa 15 anos, conheça 8 curiosidades sobre o filme

O filme "Diabo Veste Prada", lançado em 2006, completa 15 anos e marcou uma geração de amantes da moda. Para celebrar o clássico fashion, a SISI traz algumas curiosidades a respeito do longa estrelado por Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt, com participação da modelo brasileira Gisele Bündchen.

Clássico instantâneo de Hollywood, "O Diabo Veste Prada" ainda hoje é assistido por milhares de fãs. Há quem já tenha visto incontáveis vezes a história de Andy Sachs, interpretada por Anne Hathaway, jornalista recém-formada, que se muda para Nova York e consegue um emprego na revista de moda Runaway, comandada pela tenebrosa Miranda Priestly (Meryl Streep).

Indo assistir O diabo veste prada pela milésima vez pois me dei férias e amo pic.twitter.com/rumMu0rJoE — aquarianja (@raybrandao1) June 23, 2021

O filme mostra a transformação tanto de estilo quanto de personalidade de Andy que se torna uma workahoolic e deixa de lado sua vida pessoal para se dedicar exclusivamente ao trabalho.

A comédia dramática, "The Devil Wears Prada", como o filme é chamado em inglês, arrecadou 326,5 milhões de dolares e foi dirigida por David Frankel e produzida por Wendy Finerman. É baseado no livro homônimo de Lauren Weisberger, lançado em 2003 e roteirizado por Aline Brosh McKenna.

Orçamento apertado, a verdadeira Miranda Priestly e "O Método"

Por mais que a autora Lauren Weisberger nunca tenha confirmado, há especulações de que a personagem Miranda Priestly tenha sido inspirada em Anna Wintour, editora da Vogue . A escritora trabalhou como assistente pessoal de Anna no período de 1999 e 2000. Fica o mistério.

de que a personagem . A escritora trabalhou como assistente pessoal de Anna no período de 1999 e 2000. Fica o mistério. De acordo com a reportagem especial realizada pela revista Entertainment Weekly, Meryl Streep, se sentiu deprimida durante as gravações da personagem Miranda Priestly. "Foi horrível. Eu estava sofrendo no meu trailer e podia ouvi-los se divertindo e gargalhando. Fiquei muito deprimida”, afirma a atriz durante a entrevista.

Legenda: Diabo Veste Prada completa 15 anos. Foto: Reprodução/Instagram @lovchikova_olga

Meryl Streep utilizou a técnica de interpretação denominada “O Método”, caracterizado por deixar os atores e atrizes imersos ao personagem, utilizando ações, pensamentos e emoções semelhantes ao da personagem. Ela afirmava para si mesma ser o preço que se pagava por ser a chefona. A atriz contou que foi a última vez que tentou usar a metodologia.

A figurinista Patricia Field (também responsável pelos looks da série 'Sex and The City') precisou pedir alguns looks emprestados para conseguir compor o guardar-roupa do filme, já que o orçamento estava bem abaixo do esperado. De US$ 1 milhão, estava disponível apenas US$ 100 mil para gastar.

(também responsável pelos looks da série 'Sex and The City') para conseguir compor o guardar-roupa do filme, já que o orçamento estava bem abaixo do esperado. De US$ 1 milhão, estava disponível apenas US$ 100 mil para gastar. A peça mais cara de todo o figurino, o colar do joalheiro Fred Leighton, usado pela personagem Miranda, custava o valor total do dinheiro disponível para o figurino, US$ 100 mil.

Legenda: Personagem Miranda Priestly (Meryl Streep) com o colar do joalheiro Fred Leighton, no filme Diabo Veste Prada. Foto: Reprodução

Estima-se uma média de 100 grifes diferentes presentes no filme .

. Após a transformação fashion da personagem Andy, a atriz passou a vestir figurinos da marca Chanel.

15 anos atrás esse filme icônico foi lançado! não me canso de assistir! O diabo veste prada https://t.co/sl8Qnb0qsH — Lucas o Leal (@lucaslimaleal) June 30, 2021

O elenco de "O Diabo Veste Prada" se reuniu virtualmente para celebrar os 15 anos do filme, durante entrevista realizada pelo Entertainment Weekly. Participaram nomes do elenco, como Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci e Adrian Grenier, além do diretor David Frankel e da estilista Patricia Field.

Legenda: Imagem capturada durante a entrevista da revista Entertainment Weekly. Foto: Entertainment Weekly/Reprodução