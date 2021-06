Meryl Streep comemora 72 anos; confira dez filmes marcantes de sua carreira

A atriz norte-americana Meryl Streep comemora, nesta terça-feira (22), a chegada de seus 72 anos. Ela já chegou a ser nomeada pela mídia como a melhor atriz de todos os tempos e marcou época com filmes como "A Festa de Formatura" (2020) e "A Morte Lhe Cai Bem" (1992).

A artista possui uma longa lista de prêmios e indicações, dentre eles podem-se destacar sua performance no Oscar, sendo indicada 23 vezes e ganhando duas vezes na categoria de melhor atriz, em 1983 e em 2012, e uma vez na categoria de melhor atriz coadjuvante em 1980. Ela também já venceu o prêmio BAFTA de Cinema, também na categoria de melhor atriz, em 1982 e 2012.

Seu nome chegou a estar entre os assuntos mais comentados no Twitter, com fãs e admiradores comemorando seu aniversário. Para celebrar a data especial, preparamos uma lista com 10 filmes marcantes da atriz.



"A ESCOLHA DE SOFIA" (1982)

A artista faz o papel de uma mulher polonesa durante a Segunda Guerra Mundial que precisa escolher qual de seus dois filhos irá sobreviver e qual irá morrer. O longa de Alan J. Pakula rendeu à atriz o Oscar na categoria de melhor atriz. A cena da escolha da personagem se tornou um momento marcante do cinema.

"A DIFÍCIL ARTE DE AMAR" (1986)

O longa acompanha a história de Rachel, interpretada por Streep, uma escritora de matérias culinárias que se apaixona por Mark (Jack Nicholson), um colunista de Washington. Eles se casam e o relacionamento fica bem até Rachel descobrir que seu marido está tendo um caso. Dirigido por Mike Nichols o filme traz uma análise das dificuldades de um matrimônio.

"AS PONTES DE MADISON" (1995)

O drama é dirigido por Clint Eastwood, que também é um dos protagonistas, e mostra a história de uma dona de casa, interpretada por Meryl Streep, que, em uma viagem com seu marido e filhos, se apaixona por um fotógrafo, e os dois vivem um intenso e rápido romance como duas almas gêmeas que se conheceram tardiamente. O longa rendeu uma indicação ao Oscar para a artista, na categoria de melhor atriz.

"MÚSICA DO CORAÇÃO" (1999)

O filme musical de Wes Craven mostra a história de Roberta, vivida por Meryl Streep, uma deprimida professora de música que consegue um emprego para lecionar violino a crianças carentes do Harlem, em Nova York. Após atritos iniciais o programa alcança sucesso e ganha reconhecimento do público.

"O DIABO VESTE PRADA" (2006)

Neste clássico, dirigido por David Frankel, a atriz dá vida à icônica Miranda Pristley, que trabalha na revista de moda Runway. Ao lado de Anne Hathaway, ela traça a relação da diabólica Miranda com Andy, uma jovem recém-formada que encontra no seu trabalho dos sonhos seu maior desafio como assistente da personagem de Streep.

"MAMMA MIA!" (2008)

O musical encantou gerações desde seu lançamento. O filme traz o espírito dos anos 1970 e possui as músicas da trilha sonora compostas pela banda sueca ABBA. O longa traz momentos divertidos e emocionantes e mostra ao público Streep cantando o sucesso "The Winner Takes At All".

"SIMPLESMENTE COMPLICADO" (2009)

Na comédia romântica de Nancy Meyers, Streep vive Jane, uma mulher bem-sucedida que se divorciou há anos de Jake, que continua seu amigo. Em um encontro entre os dois, Jane se apaixona novamente pelo ex-marido e vira amante dele, enquanto isso Adam, um arquiteto contratado para remodelar sua cozinha, se apaixona por ela e dá início a um complicado triângulo amoroso.

"UM DIVÃ PARA DOIS" (2012)

O filme é do mesmo diretor do sucesso "O Diabo Veste Prada" e mostra o casal Kay e Arnold, que estão juntos há 30 anos. Na tentativa de sair da rotina do casamento, os personagens de Streep e Tommy Lee Jones decidem fazer uma semana de terapia de casais e acabam redescobrindo um ao outro.

"O RETORNO DE MARY POPPINS" (2018)

O filme musical infantil conta a história de Mary Poppins, que desce dos céus, em uma Londres abalada pela Grande Depressão, novamente com seu amigo Jack para ajudar Michael e Jane Banks, agora adultos que sofreram uma grande perda. Os filhos do casal, Annabel, Georgie e John encontram alegria e magia com a babá enigmática e o acendedor de lampiões.

"ADORÁVEIS MULHERES" (2019)

Assuntos Relacionados Artes Cultura e Entretenimento

O longa dirigido por Greta Gerwig conta a história de Jo March e suas duas irmãs que, após a Guerra da Secessão, voltam para casa, quando Beth, a irmã caçula, desenvolve uma doença que muda a vida de todas. O elenco possui grandes nomes como Emma Watson, Timothée Chalamet e Laura Dern.