Meryl Streep dá show de improviso e interpretação no filme "Let Them All Talk"

“Finde” chegando e vimos que a HBO Max, no Brasil, estreou um novo filme da atriz Meryl Streep. Ele vem sendo bem comentado por vários fatores: história de três mulheres, uma viagem de navio, não há roteiro, curto tempo de duração, muitas revelações e várias reflexões.

Convidamos a crítica e doutora em história e estética do cinema, Lilia Lustosa, para falar de "Let Them All Talk", queridinho da crítica que tem uma pontuação de 88% no site Rotten Tomatoes. Lilia dá sempre boas dicas em seu -instagram, Dois Elles by Lilia Lustosa.

Legenda: A atriz e o elenco principal de "Let Them All Talk" Foto: Divulgação

A protagonista é a célebre escritora Alice Hughes, interpretada pela grande Meryl Streep.

O filme conta a história da viagem que Alice faz para Inglaterra, para receber um prêmio importante. Nos planos da escritora, também está finalizar seu último livro. Como Alice não viaja de avião, resolve fazer a travessia do Atlântico de navio e, então, convida duas amigas de juventude (Dianne Wiest e Candice Bergen) e seu sobrinho (Lucas Hedges), que também lhe serve de assistente, amigo, fã e confidente.

Mas não se engane! Não se trata, absolutamente, de um filme festivo em que abundam taças de champanhe e risadas saudosas do passado.

"Let Them All Talk" (sem tradução em português) está mais para um Woody Allen, com diálogos filosóficos e afiados que contam uma história bonita e, ao mesmo tempo, dura.

A narrativa direta, simples e despretensiosa é, na verdade, bem profunda nas reflexões que levanta, tais como: Quais as consequências de se atingir o estrelato? Até onde vale arriscar relacionamentos para se conseguir fama? Qual é afinal o preço do sucesso?

São tantas as questões que ficam na cabeça!

Ficam, também, as belas cenas do luxuoso Queen Mary 2 que encantam nossos olhos e nos fazem querer zarpar junto com as personagens.

Legenda: Meryl Streep tietando com o Queen Mary 2 durante as gravações do filme Foto: Divulgação

Lilia Lustosa acha que o diretor Steven Soderbergh poderia ter explorado um pouco mais as três grandes atrizes nas cenas em que contracenam. Acaba que o sobrinho tem muito mais destaque.

Uma ótima dica para esta semana!