Revezamento de mulheres por um mesmo sonho

A resposta a essa pergunta é, exatamente, a narrativa da história de um amor pelo atletismo que fizeram mulheres superarem a dor de uma eliminação, em busca do ouro olímpico, que agora será exibido nos cinemas. Trata-se do filme "4x100 - Correndo por um Sonho"

Em entrevista concedida à jornalista esportiva do Sistema Verdes Mares - e SiSi Lover assumida - Denise Santiago, a roteirista do filme, Roberta Alonso, deu um "spoiler" do vem chegando nas salas dos cinemas em todo Brasil, na próxima quinta-feira, 24:

Adriana (interpretada Thalita Carauta), Maria Lúcia (Fernanda Freitas), Rita (Roberta Alonso), Bia (Priscila Steinman), Jaciara (Cintia Rosa), em 2016, perderam a chance de serem vitoriosas nos jogos Olímpicos do Rio, após um descuido de uma delas: a queda do bastão. As consequências dessa eliminação trouxeram situações distintas para cada uma delas: para Maria, responsável pela eliminação, seguiu brilhando no atletismo e na mídia; já Adriana, viveu frustrada em pequenas lutas de MMA.

Roteirista, produtora e atriz do filme, Roberta Alonso revela que a produção ouviu atletas que disputaram o atletismo e elas relataram situações semelhantes. "O revezamento é um trabalho coletivo, dependem do apoio e da responsabilidade do grupo”, explica.

Depois de 5 anos, um novo desafio reuniu as mesmas atletas: as Olimpíadas de Tóquio 2021. A nova oportunidade de superar e reverter a situação com a conquista do ouro é provar que a corrida por um sonho pode ser mais forte que a dor causada por uma eliminação.

“Hoje eu sinto que correr atrás de um sonho pode unir mais as pessoas até a conquista. Não desistir, é o primeiro passo. Superar as desavenças é outro caminho para garantir êxito.”, concluiu a roteirista da trama fictícia (gravada antes da pandemia) que reuniu relatos e vivências de algumas personagens do atletismo.

A ideia do filme é relatar sonhos compartilhados entre um grupo de mulheres que dedicam a sua vida ao esporte.

Veja o trailer do filme que estará nos cinemas no dia 24 de junho de 2021:

Acompanhe mais essa entrevista no podcast da nossa parceira Denise Santiago.