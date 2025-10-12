Tiago Iorc é internado às pressas por conta de crise de hérnia de disco: ‘Cuidem da saúde de vocês’

O cantor Tiago Iorc precisou ser internado às pressas neste domingo (12), por conta de uma crise de hérnia de disco na cervical. O próprio artista publicou fotos nas redes sociais para informar o quadro de saúde, que ele comentou ter sido causado por má postura ao longo dos anos.

“Tive que ser internado às pressas por conta de uma crise de hérnia de disco na cervical, causada por má postura ao longo dos anos... por ser alto, por tocar violão, por ficar muito tempo no celular (nosso mal contemporâneo)... basicamente, por eu ficar com a cabeça baixa e o pescoço curvado por muito tempo” Tiago Iorc Cantor e compositor

Segundo Iorc, os médicos recomendaram um procedimento de bloqueio do processo inflamatório com injeções nas áreas afetadas da coluna. Horas depois, o músico publicou, também nas redes sociais, que o tratamento foi bem sucedido, mas que segue sob os cuidados de saúde.

O cantor relatou, ainda, que teve uma crise parecida há quatro anos, quando a realização de uma cirurgia chegou a ser cogitada, mas que foi possível contornar com tratamentos menos invasivos, como osteopatia, fisioterapia e pilates.

Veja também Zoeira Katy Perry e Justin Trudeau são flagrados em clima de romance em iate Zoeira Virginia mostra buquê de flores com recado misterioso, e Vini Jr. posta música

“Com o tempo, fui me desleixando desses cuidados e caí na armadilha de achar que, por eu não estar sentindo dor, estava tudo bem. Mas esses erros posturais são cumulativos, e uma hora a conta chega”, relatou.

Iorc também deixou uma “mensagem” para os seguidores. “Cuidem do corpinho, cuidem da alimentação, cuidem da cabecinha. Cuidem da saúde de vocês! Esses cuidados diários previnem muitas coisas!”, finalizou.

HÉRNIA DE DISCO

Dor nas costas, dificuldade para pegar objetos no chão, para locomover-se e até mesmo para trabalhar. Esses são alguns dos principais sintomas e consequências da hérnia de disco.

De forma técnica, o que acontece é que os discos intervertebrais desgastam-se com o tempo e o uso repetitivo, o que facilita a formação de hérnias de disco, ou seja, parte deles sai da posição normal e comprime as raízes nervosas que emergem da coluna.

O problema é mais frequente nas regiões lombar e cervical, por serem áreas mais expostas ao movimento e que suportam mais carga.

Veja também Ser Saúde Hérnia de disco: sintomas, diagnóstico e tratamento Nayana Siebra Hérnia de disco pode afetar o intestino? Médico lista sintomas

Conforme o portal do Ministério da Saúde, a predisposição genética é a causa de maior importância para a formação de hérnias discais, seguida do envelhecimento, da pouca atividade física e do tabagismo.

Carregar ou levantar muito peso também pode comprometer a integridade do sistema muscular que dá sustentação à coluna vertebral e favorecer o aparecimento.