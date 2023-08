Hérnia de disco pode afetar o intestino? Médico lista sintomas

A hérnia de disco é um problema de saúde que afeta a coluna vertebral e costuma trazer diversas dores. Tendemos a pensar que esses sintomas serão sentidos nas costas e membros correlacionados, porém, você sabia que complicações graves e raras da doença podem atingir até o intestino?

O ortopedista e especialista em coluna, Rômulo Pinheiro, explica que a hérnia de disco afeta o intestino e a bexiga quando, em casos mais raros, “há dano neurológico ou compressão aguda nos nervos que geram alterações na região perineal”. Isso, segundo ele, caracteriza a Síndrome da Cauda Equina.

“A Síndrome da cauda equina é uma doença grave causada pela compressão e inflamação do feixe de nervos na parte inferior do canal vertebral. A gravidade se dá ao fato de poder resultar em paralisia, incontinência intestinal / urinária e a outros problemas de sensibilidade e perda de movimento”, detalha.

Segundo o profissional, os sintomas variam dependendo do paciente. Em alguns casos, pode-se sentir apenas leve constipação, enquanto em outros pode se chegar à incontinência fecal ou urinária. O médico listou alguns sintomas gastrointestinais mais comuns associados à hérnia de disco, veja:

Constipação;

Diarreia;

Incontinência fecal;

Incontinência urinária;

Dificuldade em urinar;

Dor abdominal.

Para saber se o problema intestinal é causado pela hérnia de disco, especialista afirma que são feitos exames e o diagnóstico é tanto clínico como radiológico. “A tomografia computadorizada (TC) e/ ou ressonância magnética da Coluna lombossacra é fundamental para descartar um outro distúrbio como a causa de seus sintomas”.

Quando o diagnóstico é comprovado, o médico revela que, normalmente, é necessário e até urgente realizar a cirurgia da coluna no paciente.

O que caracteriza a hérnia de disco?

A hérnia de disco, conforme resume o médico, é um problema de saúde que ocorre quando o disco intervertebral, que “funciona como uma almofada entre as vértebras da coluna vertebral”, se rompe e parte do seu conteúdo interno sai da sua posição normal. Em alguns casos, esse material pode comprimir os nervos da coluna vertebral, causando dor e outros sintomas.

O especialista lembra que “o disco intervertebral é composto por um material gelatinoso mole, envolvido por um anel fibroso muito resistente. Esta gelatina denomina-se por núcleo pulposo e, quando saudável, é por norma mole. Com o envelhecimento, o núcleo começa a desidratar e a secar. Ao mesmo tempo, pode haver fissuras na parte posterior do anel fibroso pelas quais o fragmento gelatinoso pode extravasar originando a hérnia discal. A degeneração discal resulta do processo de envelhecimento natural dos discos intervertebrais. É um processo ‘normal’”.

Principais tipos de hérnia

Rômulo esclarece que, apesar da causa ser a mesma, a hérnia de disco pode se manifestar de três formas, confira: