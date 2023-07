Geleia 100% fruta ou diet? Especialista indica como consumir e qual é indicada para cada objetivo

Você é daqueles que amam uma boa geleia e adoram misturá-las com alguns alimentos? Se sim, já parou para refletir sobre os benefícios que o consumo da iguaria pode fornecer para a saúde e como ela pode ser introduzida em dietas de quem visa o emagrecimento e até em quem busca ganhar a tão falada massa magra.

As geleias são pastas de frutas feitas a partir de frutas trituradas ou moídas. No preparo da conserva, podem ser adicionados ingredientes como açúcar, água, pectina (estabilizante) e alguma fonte ácida. “São produtos muito versáteis e podem ser usadas em diversas receitas, tais como recheio de bolos, biscoitos e panquecas, por exemplo”, diz a nutricionista Mirella Sales.

A especialista detalha que as geleias são produzidas a partir de frutas, sendo um produto natural fonte de vitaminas, minerais, antioxidantes, fibras e baixo teor de gordura. “As frutas são excelentes para manutenção da saúde no geral, porém é importante atentar para os adicionais encontrados nos preparos de geleias, que podem atuar reduzindo a qualidade nutricional da conserva, quando adicionados de alta quantidade de açúcar e aditivos, podendo contribuir para uma preparação rica em calorias e toxinas”, explica.

Mirella lembra que, ao optar por geleias com alta porção de frutas e baixo teor de açúcar, gorduras e aditivos, é possível obter benefícios como: melhora a saúde geral do corpo, fortalecimento do sistema imunológico, ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares, contribuição como fonte energética para melhor funcionamento das células, aumento de foco, performance e rendimento.

“O consumo de fibras presente nas frutas e a pectina (que pode ser incluída em algumas preparações) contribuem para uma melhor saúde e funcionamento intestinal, sem mencionar que a versatilidade das geleias melhora a palatabilidade de refeições contribuindo para maior adesão a um estilo de vida saudável”, detalha.

O indicado de consumo diário de geleia por dia varia de forma individual, conforme a profissional. “O que vai ditar a quantidade, forma de preparo e distribuição ao longo do dia são as necessidades individuais de cada um, tais como o gasto calórico diário do indivíduo, prática de exercício físico, sexo, idade, peso, presença ou não de comorbidades, dentre outros fatores”.

Mirella indica que a conserva pode ser usada em diferentes refeições e reforça que a ingestão dessas preparações não exclui a necessidade e a importância de se consumir frutas in natura ao longo do dia.

Mirella Sales Nutricionista “Pensando nessa versatilidade e na sua composição, as geleias podem ser usadas em diferentes refeições, desde o café da manhã, adoçando iogurtes naturais ou associada à panquecas, ou como uma excelente fonte de energia pré-treino, ao ser distribuída numa fatia de pão, por exemplo, ou na ceia adoçando um mingau de aveia. O que vai ditar a quantidade, forma de preparo e distribuição ao longo do dia são as necessidades individuais de cada um”.

Quais ingredientes observar na hora de escolher a geleia?

Na hora de escolher a geleia, Mirella indica que se observe a proporção de frutas e o nível de açúcar presente nos ingredientes. Ela afirma que escolher opções com maior quantidade de fruta e menor teor de açúcar pode ser benéfico para a saúde. “Para aqueles que desejam evitar aditivos químicos em suas dietas, a geleia 100% fruta pode ser a escolha ideal”, diz.

A nutricionista explica ainda que é essencial que conhecer as diferenças entre os tipos de geleia para poder acertar na escolha. Veja a seguir a explicação dela sobre cada conserva:

Geleia clássica: comumente encontrada nas prateleiras dos supermercados, geralmente contém uma proporção significativa de açúcar em relação à quantidade de frutas. Ao verificar os ingredientes, é comum encontrar o açúcar listado como o segundo componente, indicando sua alta presença na receita. Embora forneça energia, a geleia clássica pode ser mais calórica e conter menos frutas, o que pode ser menos benéfico para aqueles que buscam uma opção mais saudável ou para diabéticos, que devem estar atentos ao consumo de açúcar.

Geleias diet: são ótimas opções para atender a pessoas que desejam reduzir a ingestão de calorias e açúcar. Elas substituem o açúcar por edulcorantes como sorbitol e sucralose. No entanto, é preciso ter em mente que essas geleias ainda contêm outros aditivos, como o trifosfato tricálcico e o conservante sorbato de potássio. Apesar de serem uma alternativa com menos calorias e açúcar, podem não ser a melhor opção para aqueles que preferem evitar aditivos químicos em sua dieta.

Geleia 100% fruta: como o próprio nome sugere, é composta exclusivamente por frutas e pectina de fruta, sendo livre de aditivos químicos e conservantes. Essa opção é mais saudável e pode ser vantajosa para quem busca reduzir a ingestão de calorias ou para diabéticos. Embora contenha mais calorias do que as versões diet, a escolha pela qualidade dos ingredientes e ausência de aditivos pode favorecer a saúde e contribuir para um emagrecimento mais saudável.

Geleia e dietas

Dietas que visam o emagrecimento, de uma forma geral, tem como objetivo o déficit calórico, ou seja, o consumo de menos calorias do que gasta. Neste contexto, a nutricionista diz que as geleias com baixa caloria podem ser associadas a fontes de proteínas ou alimentos ricos em fibras para contribuir para uma refeição que promova mais saciedade.

Já para quem tem como objetivo o ganho de massa magra, a especialista diz que a geleia também pode fazer parte da estratégia e que tudo irá depender da “quantidade, distribuição e da associação que este alimento fará nas preparações ao longo do dia do indivíduo, de forma balanceada”.