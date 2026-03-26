Que horas começa a Prova do Líder no BBB 26? Disputa terá duas etapas
A primeira etapa será feita na tarde desta quinta-feira (26) e terá caráter eliminatório.
Os participantes do Big Brother Brasil 26 disputam, nesta quinta-feira (26), mais uma Prova do Líder. A competição terá duas etapas — uma à tarde, de caráter eliminatório, e outra à noite, durante o programa ao vivo.
A primeira parte será transmitida apenas no Globoplay, a plataforma de streaming da Globo, mas ainda não há um horário definido. Já a etapa final será às 22h25, após a novela "Três Graças".
Em "modo turbo", o BBB 26 terá mais uma eliminação esta semana. A formação do 11º Paredão será nesta sexta-feira (27), após a Prova do Anjo, com a indicação do Líder. Depois, haverá a votação no confessionário e serão emparedados os dois mais votados. Não haverá Prova Bate e Volta.
Veja também
Veja o cronograma da semana no BBB 26
- 26/03: Prova do Líder em duas etapas;
- 27/03: Prova do Anjo e formação do 11º Paredão;
- 29/03: Resultado do 11º Paredão, Prova do Líder e formação do 12º Paredão;
- 31/03: Resultado do 12º Paredão.