Que horas começa a Prova do Líder no BBB 26? Disputa terá duas etapas

Os participantes do Big Brother Brasil 26 disputam, nesta quinta-feira (26), mais uma Prova do Líder. A competição terá duas etapas — uma à tarde, de caráter eliminatório, e outra à noite, durante o programa ao vivo.

A primeira parte será transmitida apenas no Globoplay, a plataforma de streaming da Globo, mas ainda não há um horário definido. Já a etapa final será às 22h25, após a novela "Três Graças".

Em "modo turbo", o BBB 26 terá mais uma eliminação esta semana. A formação do 11º Paredão será nesta sexta-feira (27), após a Prova do Anjo, com a indicação do Líder. Depois, haverá a votação no confessionário e serão emparedados os dois mais votados. Não haverá Prova Bate e Volta.

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