Casal de A Fazenda 17, Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez

A jornalista Michelle Barros e o ator Shia Phoenix anunciaram, nessa segunda-feira (20), que estão à espera de um bebê. O casal formado durante 'A Fazenda 17' anunciou a gravidez nas redes sociais.

Shia e Michelle publicaram fotos sorridentes e em meio à natureza: "estamos grávidos! Vamos compartilhar tudo por aqui com vocês".

Amigos parabenizaram o casal nos comentários: "OMG, Mi!!!! Que benção!!!!!", escreveu Mariana Godoy.

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ROMANCE ASSUMIDO

Michelle e Shia começaram a se relacionar ainda no ano passado. Durante o programa, o relacionamento foi marcado por idas e vindas, gerando comentários dentro e fora da casa.

Logo após serem eliminados do reality show, eles assumiram o romance em entrevista concedida ao 'Domingo Espetacular'.

Desde então, eles publicam a rotina juntos no Instagram.

Michelle já é mãe de Arthur Barros, de 26 anos, com quem aparece frequentemente em publicações na internet.