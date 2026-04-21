Casal de A Fazenda 17, Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez
Jornalista e ator iniciaram o relacionamento durante confinamento no reality da Record.
A jornalista Michelle Barros e o ator Shia Phoenix anunciaram, nessa segunda-feira (20), que estão à espera de um bebê. O casal formado durante 'A Fazenda 17' anunciou a gravidez nas redes sociais.
Shia e Michelle publicaram fotos sorridentes e em meio à natureza: "estamos grávidos! Vamos compartilhar tudo por aqui com vocês".
Amigos parabenizaram o casal nos comentários: "OMG, Mi!!!! Que benção!!!!!", escreveu Mariana Godoy.
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ROMANCE ASSUMIDO
Michelle e Shia começaram a se relacionar ainda no ano passado. Durante o programa, o relacionamento foi marcado por idas e vindas, gerando comentários dentro e fora da casa.
Logo após serem eliminados do reality show, eles assumiram o romance em entrevista concedida ao 'Domingo Espetacular'.
Desde então, eles publicam a rotina juntos no Instagram.
Michelle já é mãe de Arthur Barros, de 26 anos, com quem aparece frequentemente em publicações na internet.