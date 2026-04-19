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Vigilância sanitária interdita depósito da WePink, marca de Virginia, em Anápolis

Estabelecimento apresentava sujeira e mofo e não tinha documentos como alvarás de funcionamento e sanitário.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Depósito com várias caixas de papelão com a marca WePink.
Legenda: WePink diz que depósito é operado por outra empresa.
Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis.

Um depósito da WePink, empresa da influenciadora digital Virgínia Fonseca, foi interditado em Anápolis, Goiás, na última sexta-feira (17). As informações são do g1

De acordo com as autoridades, entre as irregularidades estão condições de armazenamento que podem constituir risco à saúde públicafalta de documentação obrigatória emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

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Já conforme nota escrita pela WePink (leia abaixo na íntegra), o centro de distribuição em questão é operado por outra empresa

Frente às irregularidades, informou a Vigilância Sanitária, o depósito foi interditado e autuado. Os responsáveis pelo estabelecimento devem apresentar defesa dentro do prazo estabelecido pelas autoridades.

Entenda o caso

Segundo a prefeitura de Anápolis, o depósito era usado para armazenamento e distribuição de produtos de higiene pessoal, cosméticos e suplementos alimentares da marca WePink

Conforme apontado pela fiscalização, o imóvel, de mais de 3 mil metros quadrados, recebia produtos em escala nacional, mas não apresentava alvará de funcionamento, alvará sanitário, certificado do Corpo de Bombeiros e autorização de funcionamento de empresa (AFE).

Além disso, foram encontrados indícios de insalubridade, sujeira e mofo. O cenário, segundo as autoridades, pode constituir risco à saúde pública

Outra questão levantada foi a falta de um responsável técnico ou legal no estabelecimento durante a fiscalização. 

O que diz a WePink

De acordo com a nota publicada pela empresa, o depósito interditado pertence à TP Distribuições, que "atua de maneira independente e tem responsabilidade integral sobre a gestão do local". 

A WePink também indicou que não foram constatadas irregularidades fiscal ou documental, o que se comprova pela não aplicação de multas, autuações ou notificações. Na verdade, escreve a empresa, "a operação encontra-se dentro dos prazos legais para adequação e obtenção de licenças acessórias". 

Ao final do texto, a marca garante, ainda, que "a TP Distribuições irá concluir as adequações estruturais em breve e apresentará ao órgão competente". 

Confira a nota da WePink na íntegra: 

"Em respeito aos seus consumidores, franqueados e parceiros, A WEPINK esclarece ponto a ponto os recentes rumores sobre a fiscalização na unidade logística de Anápolis - GO:

1- Responsabilidade: O Centro de Distribuição é operado e pertencente a TP DISTRIBUIÇÕES, não a WEPINK. Vale ressaltar que a TP Distribuições atua de maneira independente e tem responsabilidade integral sobre a gestão do local. OBS: Sim, Thiago Stabile está presente em ambos os quadros societários, assim como em outras empresas por ser um empresário ativo e atuante em diversas frentes de negócios.

2- Natureza da Unidade: O local é um Centro de Distribuição destinado exclusivamente ao armazenamento e envio de mercadorias, excluindo qualquer tipo de fabricação no local. A produção da marca é feita por fábricas terceirizadas com indústrias e licenças próprias. Importante pontuar que este Centro de Distribuição não atende o E-commerce da WEPINK e WPINK.

3- Regularidade Fiscal e Documental: A fiscalização não constatou irregularidades fiscal ou documental. Pelo contrário, confirmou que a operação encontra-se dentro dos prazos legais para adequação e obtenção de licenças acessórias, motivo pelo qual não houve aplicação de multas, autuações ou notificações.

4- Interdição Cautelar: A interdição pela Vigilância Sanitária é estrutural e cautelar, devido a melhorias físicas pendentes que já estão em projeto aprovado e foram entendidas como não concluídas.

5- Próximos Passos: A TP DISTRIBUIÇÕES irá concluir as adequações estruturais em breve e apresentará ao órgão competente.

A WEPINK mantém seu compromisso com a conformidade regulatória e ressalta que toda e qualquer responsabilidade será resolvida pela TP DISTRIBUIÇÕES o mais breve possível". 

 

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