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Cacau Protásio revela perda de visão temporária: 'Dor insuportável'

Atriz foi diagnosticada com um quadro de reação alérgica associada ao uso de produto.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
foto de atriz Cacau Protásio mostrando problema de saúde nos olhos por uso de pomada de cabelo.
Legenda: A artista está de repouso para total recuperação do quadro.
Foto: Reprodução/Instagram.

A atriz Cacau Protásio usou as redes sociais para revelar um problema de saúde e fazer um alerta aos fãs nessa quarta-feira (25). A artista disse ter sofrido uma perda temporária na visão após usar uma pomada capilar.

Cacau afirmou que o quadro causou muita dor e a impossibilitou de fazer até mesmo tarefas simples do dia a dia.

"Usei uma pomada ontem e hoje de madrugada acordei com muita dor, uma dor insuportável, que me fazia chorar. Não conseguia abrir o olho", iniciou Cacau no depoimento. Segundo relato da atriz, o problema atingiu principalmente o olho direito, e o esquerdo também apresentou uma alteração na cor.

Protásio aproveitou o desabafo para alertar os seguidores sobre o uso indiscriminado de pomadas capilares, utilizadas pra fixação e modelagem de tranças.

"É uma dor desesperadora, não desejo para ninguém. Vamos ter cuidado com as pomadas. Se puder usar outra coisa... evite", aconselhou.

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Crise alérgica

A assessoria de imprensa da atriz se manifestou em nota informando que ela foi diagnosticada com um quadro de reação alérgica associada ao uso do produto.

O médico que atendeu Cacau constatou um "comprometimento temporário da visão no olho direito, além da alteração na coloração da região ocular".

A alergia ao produto teria começado na terça-feira (24), enquanto a atriz participava das gravações do filme "Os Farofeiros 3". Horas depois, já na madrugada, os sintomas ficaram mais graves e Protásio precisou ir ao hospital.

Segundo nota da unidade de saúde, a artista está de repouso, "cumprindo integralmente as orientações médicas". "Até o momento, não há previsão para o restabelecimento total do quadro", diz trecho do comunicado.

Riscos do uso de pomadas de cabelo

Autoridades de saúde como a Anvisa já emitiram alertas à população sobre os riscos do uso de pomadas capilares.

Em dezembro de 2023, hospitais municipais do Rio de Janeiro atenderam mais de 170 casos de pessoas com queimaduras nos olhos após usarem pomadas modeladoras nos cabelos.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os pacientes apresentaram sintomas de irritação devido ao uso de pomada para fazer tranças ou penteados fixados. O produto teria escorrido para os olhos depois de o cabelo ser molhado e causou as lesões.

A Anvisa emitiu uma nota oficial sobre o caso, afirmando ter recebido relatos de crianças e adultos com "efeitos indesejáveis supostamente ocasionados por produtos cosméticos para modelar/trançar os cabelos".

O órgão ainda informou que, em um dos casos, houve lesão grave nos olhos, enquanto alguns pacientes teriam demorado até 15 dias para recuperarem totalmente a visão. 

Conforme a agência, resquícios de pomada modeladora podem permanecer no cabelo durante horas ou dias, o que requer um cuidado especial com os olhos, buscando sua proteção quando os cabelos entrarem em contato com água. 

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