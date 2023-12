Mais de 170 pessoas têm queimadura nos olhos após usar pomada para cabelo no Rio

Hospitais municipais do Rio de Janeiro atenderam mais de 170 casos de pessoas com queimaduras nos olhos após usarem pomadas modeladoras nos cabelos, desde segunda-feira (25). Só na emergência oftalmológica do Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio, foram registrados 135 atendimentos.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os pacientes apresentaram sintomas de irritação após o uso de pomada para fazer tranças ou penteados fixados. O produto teria escorrido para os olhos depois de o cabelo ser molhado e causou as lesões.

O caso está sendo apurado pela Vigilância em Saúde e o Instituto de Vigilância Sanitária do Rio (Ivisa-Rio). O órgão iniciou uma investigação para identificar quais as marcas dos produtos usados pelos pacientes e em quais estabelecimentos os penteados foram feitos.

A Anvisa emitiu uma nota oficial sobre o caso, na tarde desta quarta-feira (27), afirmando ter recebido relatos de crianças e adultos com "efeitos indesejáveis supostamente ocasionados por produtos cosméticos para modelar/trançar os cabelos".

Segundo a agência, também foram registrados casos semelhantes em Minas Gerais, Maranhão, Pernambuco, São Paulo, Bahia e Paraná.

Os sintomas podem ser apresentados como:

Reação alérgica;

Perda temporária da visão;

Vermelhidão dos olhos;

Forte ardência nos olhos;

Lacrimejamento intenso;

Coceira/prurido;

Inchaço ocular;

Dor de cabeça.

A Anvisa ainda informou que, em um dos casos, houve lesão grave nos olhos, enquanto alguns pacientes teriam demorado até 15 dias para recuperarem totalmente a visão. A maioria dos casos ainda se concentra no Rio de Janeiro.

Conforme a agência, resquícios de pomada modeladora podem permanecer no cabelo durante horas ou dias, o que requer um cuidado especial com os olhos, buscando sua proteção quando os cabelos entrarem em contato com água. "Se a situação já está assim por causa do Natal, pode ficar pior para o Réveillon, pois sabemos que muitas pessoas terminam a noite mergulhando no mar", disse Paula.