Ana Paula Renault deve ser a grande campeã do BBB 26, diz cartomancista

Ana Paula Renault, veterana de Big Brother Brasil e uma das finalistas desta 26ª edição do reality, chega à reta final do programa cercada de expectativas. Apontada como a favorita ao prêmio milionário, a sister parece estar com o caminho quase certo para isso, segundo explica o cartomancista Phelippe Colle, amigo da mineira e responsável por algumas previsões sobre o futuro dela no jogo.

Em uma tiragem de cartas às vésperas da final do reality, Phelippe contou ao Diário do Nordeste qual o caminho mais provável para a jornalista a partir de agora. Três cartas, apontadas por ele, devem mostrar o que está por vir: a torre, o sol e a árvore. A segunda, inclusive, já havia aparecido antes para ela e deve ser crucial.

"O sol veio novamente para a Ana Paula", disse, retirando as cartas para Ana. Desde que a amiga entrou no jogo, Phellipe criou o hábito de analisar as ações e possibilidades para ela por meio do tarô.

Legenda: Phellipe é amigo de Ana Paula e já fez algumas previsões sobre ela ao longo do BBB. Foto: Arquivo pessoal.

"Essa foi a primeira carta e, desde o início da temporada, eu falo que as cartas trouxeram que esse ano seria o ano do sol dela. Quando a Ana Paula foi entrar no BBB, eu falei para ela: "Olha, pode entrar porque você vai sair vencedora", reforçou ele, que também é cigano.

A previsão, ele enfatiza, continua bastante positiva e indica, sem muitas dúvidas, a chance de a jornalista sair como a vitoriosa da edição. "A carta da árvore remete a muita prosperidade, então vai ser uma saída muito positiva. Enquanto isso, a carta do sol fala que ela vai ficar bem satisfeita com o resultado, vai sair numa ascensão muito forte. É alguém que vai estar na frente", garante ele.

Final acirrada entre competidores

Mas quem pensa que está tudo certo pode segurar um pouco a ansiedade. Em uma tiragem sobre a final em si, o cartomancista revela um cenário mais confuso, como se os conflitos tão presentes na edição permanecessem até o fim. "Não vai ser só tranquilidade", adianta.

Apesar do favoritismo de Ana, por exemplo, Phellipe conta que a "tensão" não deve se dissipar até a exibição da final. Essa incerteza, inclusive, deve ser o grande mobilizador dos espectadores.

Legenda: Ao longo da 26ª edição do BBB, Ana Paula foi apontada como uma das principais jogadoras. Foto: Reprodução/Globoplay.

"Podemos esperar um tom de competitividade, já que tiramos também uma carta do Chicote. Ele representa intensas emoções. Essa carta do chicote poderia representar brigas e discussões, mas, como nós estamos falando de um jogo, vai representar o combate", diz, reforçando que outras duas cartas, o Caminho e o Jardim, mostram uma certa confusão ou uma espécie de "conflito" no caminho dos brothers.

O que espera Ana Paula fora da casa do BBB 26?

E aqui fora, o que será da jornalista? Muitos fãs se questionam sobre quais caminhos Ana Paula deverá escolher, tanto para a carreira como para a exposição mais forte após a participação no reality.

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Segundo Phellipe Colle, a palavra "magnífica" deve ser certeza para analisar o que mostram as cartas. "A torre, o sol e o chicote aparecem quando perguntamos isso. O ano é dela", destaca, com felicidade.

"A carta do sol mostra que ela vai ter um pós magnífico. Ele fala de honra, glória, sucesso, poder, visibilidade, de riqueza. Já a torre é crescimento, ascensão. Ela vai entrar aí em um destaque nacional, deve ser contratada por causa disso. A voz dela vai ser ouvida", celebra o cigano.

As previsões, claro, mostram o caminho, mas nem tudo é sobre o prêmio final. "Ela já vai sair com uma vitória bem grande na mão", finaliza Phelippe, deixando os fãs cheios de expectativa.