The Sims 4 ficará gratuito para todas as plataformas a partir de 18 de outubro

O jogo The Sims 4 passará a ser gratuito a partir de 18 de outubro para os consoles e computadores, de acordo com a produtora Maxis Interactive e a distribuidora Electronic Arts. Assim, ficará disponível em todas as plataformas como PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S, PlayStation 4 (PS4) e Xbox One.

Além disso, funcionará em PC e Mac pelo EA App, e na loja digital Origin. O portal TechTudo detalhou que os jogadores que compraram o jogo terão acesso ao "Kit Paraíso Desértico" gratuitamente, com mobílias e itens para customizar seus Sims.

Para resgatar bônus, os usuários precisarão instalar todas as atualizações e fazer login com a mesma conta da EA cadastrada no momento da compra. O kit estará disponível automaticamente.

Os jogadores que já compraram também poderão incluir o Pacote de Expansão The Sims 4: ao Trabalho. O acesso está disponível via EA Play.

Novidades do game

Em outubro, a marca também realizará o "Behind The Sims Summit", que transmitirá novidades da fase free-to-play. O evento acontecerá no dia 18, às 14h, podendo ser acompanhado nos canais oficiais do jogo no YouTube e na Twitch.

The Sims 4 é um jogo que simula a vida real, permitindo a criação de personagens digitais. Durante o jogo, é possível escolher rumo de carreiras e residências, além de poder decorar residências.