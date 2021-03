'PUBG: New State' supera 5 milhões de usuários pré-registrados na Google Play Store

O game "PUBG: New State" , novo título da Krafton e sequência de "PlayerUnknown's Battlegrounds", tradicional battle royale para PC e consoles, ultrapassou a marca de 5 milhões de usuários pré-registrados na Google Play Store em apenas uma semana depois do anúncio.



Com cenários ambientados no futuro de 2051, anos após a história do PUBG original, os jogadores entrarão em um novo campo de batalha chamado Troi, onde terão a oportunidade de descobrir como esse universo evoluiu.



Veja trailer:



Os usuários que fizerem o pré-registro terão direito a uma skin exclusiva de veículo, além de receberem todas as novidades relacionadas ao jogo. Está previsto que até o final do ano seja liberado um servidor de testes alfa para que os jogadores possam experimentar o novo título em primeira mão.Desenvolvido pelo PUBG Studio, pioneiro do gênero battle royale, o "PUBG: New State" será lançado gratuitamente para os sistemas operacionais Android e iOS ainda em 2021. P