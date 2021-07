Personagem D-Boas do Free Fire será liberado sábado (10)

Mais uma atualização do servidor avançado do Free Fire, com o novo personagem D-Boas, chegará neste sábado ao game mobile. Conforme calendário da Garena, ele estará disponível diante de um evento de recarga de diamantes a partir do custo de um único diamante recarregado, assim como os recentes casos de Maro, Chrono, Skyler e Xtrema.

No geral, D-Boas será o segundo personagem negro a constar no jogo e contará com a habilidade responsável por aumentar a velocidade de movimento e a precisão do jogador.

Na atualização também será possível obter o pacote Estilo D-Boas, traje de luxo referente ao próprio personagem, pelo preço de 500 diamantes recarregados. Para participar, será preciso realizar recargas e alcançar as metas estipuladas a fim de obter itens de acordo com o número de diamantes.

Habilidade do D-Boas

Com a denominação de "Pé de Break", a habilidade do D-Boas é passiva e, portanto, não necessita de ativação. No caso, ele proporciona velocidade de movimento e aumenta a precisão do jogador quando o mesmo realiza disparos em movimento. O poder do personagem, em sua totalidade, chama atenção pela similaridade com as habilidades das personagens Diana e Paloma.