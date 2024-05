Inspirado em Pikachu, veículo Pikabug é ofertado por R$ 645 mil nos Estados Unidos

Kerry Kilsmith, dono de um Pikabug — veículo inspirado no pokémon Pikachu — colocou à venda o Volkswagen Beetle temático na última semana. Em Wisconsin, nos Estados Unidos, o carro é vendido por cerca de R$ 645 mil. As informações são do portal britânico What's The Jam.

Conforme o vendedor, o veículo amarelo rodou pouco mais de 27 mil quilômetros. Sobre a oferta, ele declarou: "Não foi uma decisão fácil, mas necessária".

O carro é um dos dez veículos originais comprados pela Nintendo nos anos 1990. Conhecida como "Poké Patrol", a frota de Pikachus sobre quatro rodas foram adquiridas pela gigante do videogame para promover o lançamento de jogos Pokémon e da série animada de TV.

O Beetle tem, obviamente, todas as funções de um carro. Mas com um "plus": dentro dele, há uma tela de TV conectada a um Nintendo 64.