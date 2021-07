Free Fire: calça angelical vermelha ganha data de lançamento

Os jogadores do Free Fire esperam mais uma cor da famosa calça angelical. Desde a introdução da peça no game, uma grande corrida para conseguir um item é disputada pelos usuários. O item foi enviado nesta segunda-feira (12) pela Garena para a conta dos influenciadores.

Com a data de lançamento anunciada para o dia 23 de julho, a skin chegará ao Free Fire por meio do evento "Magias Premiadas".

Para ganhar o item, os jogadores precisarão realizar giros em roleta para conseguir as recompensas. São dois tipos de giros: o primeiro, que inicialmente pode ser feito de graça, mas depois passa para o preço de 40 diamantes, e o segundo que sai por 240 diamantes.



Há a possibilidade de aumentar a chance de receber os prêmios via Pedras do Destino.

Calça angelical azul

Legenda: Peça na cor azul ainda é alvo de desejo de muitos usuários Foto: Reprodução/Free Fire

A Calça Angelical no Free Fire costuma retornar somente duas vezes ao ano. A última vez em que a personalização voltou ao Brasil foi durante o mês de janeiro em 2021, através do evento "Magias Premiadas”.

Peça chama atenção por tons de azul e leva desenhos de asas em cada perna.