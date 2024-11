Fases da Lua de novembro são tema de jogo interativo do Google nesta quinta (21); veja com jogar

As fases da Lua em novembro são tema de um mini jogo interativo disponibilizado pelo Google nesta quinta-feira (21), data que marca a véspera do início do período minguante do satélite natural, estágio também conhecido como "meia-lua". No Doodle, que também teve uma versão lançada no mês passado, o usuário é convidado a testar os conhecimentos sobre o ciclo lunar em uma espécie de jogo de tabuleiro.

O game individual pode ser jogado por quem acessa a página inicial do buscador tanto pelo celular quanto pelo computador. Na brincadeira, o competidor disputa contra a personagem Meia-Lua, controlada pela plataforma, enquanto tenta formar combinações entre as fases da Lua, em um tabuleiro que lembra um "jogo da velha". Vence quem consegue criar mais combinações, marcando mais pontos.

No jogo, estão disponíveis três tipos de combinações, que valem pontuações diferentes. São elas:

Pares de fases (phase pair) — combinação vale 1 ponto e é formada por duas cartas de fases iguais;

(full moon) — combinação vale 2 pontos e é formada por duas cartas de fases opostas, mas que juntas formam uma lua cheia;

(lunar cycle) — vale um ponto por cada carta da combinação e é formada pelas diferentes fases da lua. (Veja ordem do ciclo lunar abaixo)

A partida termina quando os espaços no tabuleiro são todos preenchido pelas cartas. Em seguida, tanto o jogador quanto a Meia-Lua recebem bônus de um ponto por cada carta usada na formação das combinações. Depois da soma, vence quem tem a maior pontuação.

Como jogar?

Para brincar, os interessados devem acessar a página inicial do Google. Então, clicar no Doodle interativo, abrindo o game. Após conferir a explicação de como funciona o jogo, começa a partida.

Primeiro, o usuário escolhe qual das opções de cartas de fases da lua deseja colocar no tabuleiro. O objetivo é optar por uma que permita formar uma das três combinações disponíveis no game.

Em seguida, a adversária Meia-Lua faz sua jogada.

Depois, é novamente a vez do jogador dispensar as cartas, e, assim, sucessivamente até o tabuleiro estar completo.

Legenda: Tabuleiro muda a cada fase do game Foto: reprodução

Quais são as fases da lua?

No game, o Google se baseia na classificação da Nasa, que determina que o satélite natural da Terra possui oito fases. Em ordem, são elas:

Lua Nova;

Lua Crescente;

Quarto Crescente;

Lua Crescente Gibosa;

Lua Cheia;

Lua Minguante Gibosa;

Quarto Minguante;

Lua Minguante.

“Assim como a Terra, a Lua tem um lado diurno e um lado noturno (ou lado escuro, que não pode ser visto do nosso planeta), os quais mudam à medida que ela gira. O Sol sempre ilumina metade da Lua, enquanto sua outra metade permanece escura. Mas a quantidade de luz que se pode ver no satélite varia à medida que a Lua gira em torno de sua órbita”, explica a agência espacial estadunidense.