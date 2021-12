'Dead by Daylight' está gratuito na Epic Games Stores até 9 de dezembro; veja outros games

O jogo "Dead by Daylight" está gratuito até o dia 9 de dezembro no site da Epic Games Store. O multiplayer de terror consiste em assumir o papel de assassino enquanto outros são os Sobreviventes, "que tentam fugir e evitar uma morte cruel e violenta".

Antes o game estava a R$ 39,99. Por isso, os fãs da franquia podem se despreocupar até o dia 09/12, às 13h, quando a promoção encerra. É uma oportunidade para quem não aproveitou a Black Friday.

"while True: learn ()", é outro jogo que fica gratuito até 09/12. Nele, você se torna um especialista em aprendizado de máquinas, criando redes neurais. No entanto, o seu gato é melhor no game.

Mais jogos gratuitos

A partir do dia 9, quando encerram as promoções do início do mês, os jogos "Godfall Challenger Edition" e "Prison Architect" ficam gratuitos, com prazo até 16 de dezembro.

Legenda: Promoções podem ser aproveitadas no site da Epic Games Foto: Reprodução

Para ter acesso às promoções, basta se cadastrar gratuitamente na Epic Games e baixar os jogos. Eles ficarão disponíveis na sua conta permanentemente.