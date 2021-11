Artistas de HQ com Superman bissexual recebem proteção policial após ameaças

Os artistas responsáveis pela produção de "Superman: Son of Kal-El" para a DC Comics, estão recebendo proteção policial depois de receberem uma série de ameaças, que teriam começado após o anúncio da bissexualidade de Jonathan Kent (personagem principal).

As informações são do portal Monet. A HQ está com lançamento marcado para o próximo dia 16, quando deve chegar às lojas especializadas no Estados Unidos.

Prévias do quadrinho mostravam o filho do Superman beijando o namorado, Jay, o que gerou reações de homofobia até no mundo esportivo brasileiro, com as declarações de Maurício Souza, da seleção brasileira de vôlei.

Vigilância policial

De acordo com o portal TMZ, dos Estados Unidos, o Departamento de Polícia de Los Angeles (Califórnia) tem feito rondas nas proximidades das casas de alguns membros da equipe do quadrinho por conta das ameaças feitas nas redes sociais. No entanto, nenhum ataque foi registrado até o momento.

Além dos artistas, a sede da DC Comics e do estúdio Hi-Fi também estão sob vigilância policial.

A história da HQ tem roteiro de Tom Taylor, artes de John Timms e cores da equipe do estúdio Hi-Fi, contratada para substituir o colorista original da série Gabe Eltaeb, demitido pela DC após declarações homofóbicas nas redes sociais.