Veja onde curtir o Carnaval 2026 neste sábado (14) no Ceará

Fortaleza, Aquiraz, Aracati, Guaramiranga, Cascavel, Paracuru, São Gonçalo do Amarante e Crato concentram parte da programação de Carnaval no sábado (14).

As cidades cearenses irão contar com shows musicais, blocos de rua, maracatus, atividades infantis e eventos culturais espalhados por diferentes polos.

Fortaleza

A capital cearense terá programação descentralizada em diversos bairros e equipamentos públicos. No Benfica, na Praça da Gentilândia, se apresentam Bloco Unidos da Cachorra, DJ Thalu, Bloco Luxo da Aldeia e As Gata Pira.

Na Avenida Domingos Olímpio, o tradicional desfile reúne Cordão Bolinha Bolão, Cordão Princesa no Frevo e os maracatus Rei do Kilombo, Solar, Rei Zumbi, Axé de Oxóssi, Obalomi, Corte Imperial, Nação Iracema e Nação Baobab.

> Veja programação do Carnaval de Fortaleza

No Mercado dos Pinhões, a programação conta com DJ Elias Alves, Rozângela Bandeira e Banda, Belinho e Deborah Lima.

O Aterrinho da Praia de Iracema recebe DJ Duo Siriá, show em homenagem a Macaúba do Bandolim, Arlindinho e o Bloco Sambamor.

Também há atividades no Passeio Público e no Parque Rachel de Queiroz, com atrações infantis, além de blocos independentes espalhados por bairros como Ellery, Mondubim e Pici.

Aquiraz

O Carnaquiraz movimenta três arenas no município. Na Arena Prainha, sobem ao palco Nattanzinho Lima, Amanda Rainha da Farra e Diego Facó. Na Arena Iguape, a programação inclui Tito, Joyce Tayná e Day Melo.

> Veja programação do Carnaval de Aquiraz

Já na Arena Batoque, as atrações são Ramon & Randinho, Raphael Alencar e Brendynha.

Aracati

O Carnaval de Aracati reúne nomes do cenário nacional e local.

> Veja programação do Carnaval de Aracati

Entre as atrações confirmadas estão Daniela Mercury, Matheus Fernandes, Aldynha, Marcos Lessa, Mateus Ximenes, Elvis Oliveira e Jackson.

Veja também É Hit Carnaval de Guaramiranga terá 26 shows; veja programação É Hit Crato terá shows de Jorge Aragão e Taty Girl no Carnaval 2026; veja programação

Guaramiranga

O município realiza programação voltada ao jazz e à música instrumental. As atividades incluem Blitz Ecológica na entrada da cidade, oficinas do projeto Música é Para a Vida, Café no Tom na Praça do Teatro Municipal e apresentações na Escadaria da Igreja Matriz e na Praça da Música.

> Veja programação de Carnaval de Guaramiranga

No Teatro Municipal de Guaramiranga, se apresentam Analu e Rosa Passos, além de jam session na Dona Praça.

Cascavel

O município de Cascavel reúne 13 grandes nomes da música no Carnaval 2026. A programação começa no sábado (14) e vai até terça-feira (17).

> Veja programação do Carnaval de Cascavel

Entre os nomes confirmados estão Ana Castela, Pedro Sampaio, É o Tchan, Henry Freitas, Xamã, Taty Girl, Mara Pavanelly, Márcia Felipe e Júnior Vianna.

Paracuru

Ao todo, a programação do Carnaval de Paracuru terá cinco dias de festa e mais de 18 atrações.

> Veja programação de Carnaval de Paracuru

No sábado (14), o município recebe Thales Play, Kadu Martins, Natanzinho Lima e Banda Libanos

São Gonçalo do Amarante

O município realiza programação em diferentes localidades. No Siupé, desfilam os blocos Siupé de Mel e Amigos do Siupé, com shows de BS Estilizado e Banda Passport.

> Veja programação do Carnaval de São Gonçalo do Amarante

Na Taíba, se apresentam Rupilé, Gui Castro, Thales Play, Janaína Alves, DJ Harisson e Banda Zé Joana. No Pecém, as atrações são Rey Vaqueiro, Laura Nogueira e DJ Ricardo.

Em Croatá, o público confere Janaína Alves, Rey Vaqueiro, DJ Reinaldo e DJ dos Santos.

Crato

No Crato, a programação ocorre na Estação da Folia e no Largo da Folia. A agenda inclui Bailinho Infantil com o Grupo Música em Casa, apresentação do grupo Os Filhos de Maria e do Maracatu Raízes.

> Veja programação do Carnaval do Crato

No Palco Vitorino Carnavalesco, se apresentam Bahtucaí com Davi Sobreira, Grupo Belo Samba, Tiro Certeiro e Banda Frevilhando.