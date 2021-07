Tirullipa defende que DJ Ivis merece perdão e é criticado nas redes sociais

O humorista Tirullipa pediu que as pessoas deem uma nova chance ao DJ Ivis, preso por agredir a ex-esposa Pamella Holanda. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o artista frisa a importância de perdoar: "faça como Jesus fez".

Nas imagens, o cearense aparece com os olhos marejados e completa dizendo ser necessário seguir o exemplo de Jesus Cristo e perdoar as atitudes do produtor musical, que, segundo ele, deve ser "transformado" em alguém melhor. Leia mais É Hit DJ Ivis pede perdão a Pamella Holanda e aos fãs: 'eu errei' Repercussão nas redes sociais

As declarações de Tirullipa repercutiram negativamente na internet. Alguns usuários, inclusive artistas, repudiaram a atitude do humorista.

"Tirullipa dizendo que DJ Ivis merece uma nova chance e que Deus vai tocar o coração dele é o suprassumo da hipocrisia, das palavras bonitas. Que ser humano evoluído ele é. Homem sempre dando outra chance pros brothers. Quem vai mandar ele nos poupar?", comentou um usuário no Twitter. Foto: reprodução

"Por que nós temos que procurar perdoar o DJ Ivis? Um homem que bateu na mulher e ainda por cima foi na frente da filha?", escreveu outra internauta na mesma rede social. Foto: reprodução

Em uma postagem no Instagram, o cantor Tico Santa Cruz condenou a fala do humorista.

Tico Santa Cruz cantor "Pausa na sua sexta-feira para ouvir o Tirilupa querendo pagar de bom samaritano para espancador de mulher!"

Internautas também chamaram a atenção para o uso de símbolos religiosos no discurso do artista.

"Tenho que dar é na tua cara, Tirullipa, e na cara desse DJ Ivis. Toma vergonha, um marmanjo velho desse enfiando Deus em coisa séria", condenou uma usuária do Twitter. Foto: reprodução "Tem artista usando sua influência e o nome de Deus pra pedir uma 2ª chance ao criminoso DJ Ivis. Por que não usa a influência pra incentivar mais mulheres a denunciar violência? Esse Tirullipa já parou pra pensar que mulheres que morrem diariamente queriam uma segunda chance tbm?”, tuitou a deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS). Foto: reprodução

Agressão à ex-esposa

A prisão preventiva de Iverson de Souza Araújo, 30 anos, foi anunciada pelo governador Camilo Santana, na tarde desta quarta-feira (14). O DJ foi preso em um condomínio de luxo em Aquiraz e levado à Delegacia Metropolitana do Eusébio. Sony Music Brasil anuncia que rompeu contrato com DJ Ivis

O produtor musical ficou em silêncio durante interrogatório policial ao ser preso preventivamente pelas agressões contra ex-companheira.

No último domingo (11), a ex-esposa do cantor divulgou imagens que mostram o artista a agredindo, inclusive na presença da filha do casal e de outras pessoas. Segundo a Polícia, os episódios gravados aconteceram em dezembro de 2020. Legenda: Companheira de DJ Ivis postou vídeos de agressões em rede social Foto: Reprodução/Instagram

Os investigadores acreditam que DJ Ivis agrediu Pamella em pelo menos dois períodos: no fim do ano passado e no dia 1º de julho. Após o último episódio, ela procurou as autoridades, em 2 de julho, e registrou denúncia contra o ex-marido. A lesão mais recente foi a que motivou a prisão preventiva do cantor. LEIA MAIS É Hit Pamella Holanda agradece apoio após divulgação de agressões: 'Que tudo isso encoraje mais mulheres' É Hit DJ Ivis agrediu Pamella Holanda quando ela estava com Covid-19

Segundo secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Sandro Caron, outro inquérito deve ser aberto na Delegacia de Defesa da Mulher, em Fortaleza, para apurar as agressões de 2020.

A defesa do artista solicitou à Justiça que a prisão preventiva do produtor musical seja convertida em aplicação de medidas cautelares.