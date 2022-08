Simone e Simaria: relembre crise envolvendo áudio divulgado, atraso em show e desabafo

Até a confirmação do fim da parceria musical de Simone e Simaria, anunciada oficialmente nessa quinta-feira (18), a dupla sertaneja protagonizou inúmeras desavenças públicas ao mesmo tempo em que tentava amenizar os boatos sobre o conflito.

Ainda no mês de maio, por exemplo, as "coleguinhas" discutiram no meio da gravação do programa do Ratinho, no SBT. Um áudio vazado mostra Simaria pedindo uma pausa da banda para aquecer a voz, alegando que estava cansada.

"Eu tô rouca, trabalhando muito. Eu cuido da parte administrativa inteira da banda. Fora isso, eu tenho dois filhos. Eu estava orando e pedindo pra Deus pra me dar voz pra eu cantar e fazer a minha interpretação”.

Simone, então, retrucou. "Pra desafinar, é melhor não fazer porque você tá rouca. Eu estou poupando a sua voz, é um cuidado", explicou a cantora. “Eu sei, é um cuidado, mas eu acredito que eu sou capaz de fazer isso. Então, eu vou fazer", justificou Simaria.

Atraso

Em junho, outro desentendimento veio à tona quando Simaria chegou com mais de uma hora de atraso em um show da dupla, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Simone cantou quase todo o repertório sozinha.

Ao chegar no Pátio de Eventos, na Capital do Forró, Simaria justificou o atraso enquanto a irmã tentava encerrar a participação no São João. "Mais uma Simone, guenta aí, pelo menos mais três [músicas], segura aí que eu já fui ali resolver um negócio”.

No mesmo mês, durante a comemoração do seu aniversário de 40 anos, a cantora desabafou sobre a vida pessoal e relação conturbada com a irmã lembrando o episódio no programa do Ratinho.

"Foi meu grito de socorro, porque tudo o que eu vou fazer sou recriminada pela Simone. Tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma?”, disse ao colunista Leo Dias.

Pausa na carreira

Simaria anunciou em 16 de junho que iria se "afastar dos palcos" para cuidar da saúde, enquanto Simone assumiria a agenda sozinha. No mesmo dia, quando fez o primeiro show solo em Paty dos Alferes, no Rio de Janeiro, Simone lamentou a ausência da irmã.

"Vocês não imaginam como é difícil", disse. "Você é a coisa mais importante da minha vida. O amor que eu tenho por sua vida é tão grande, tão grande, que sou capaz de dar minha vida por sua vida", garantiu.

Desde então, os rumores sobre o fim da dupla sertaneja começaram a circular com maior frequência na web. Contudo, o anúncio oficial ocorreu somente nessa quinta-feira (18).