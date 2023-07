No comando do bloco Hype, Felipe Amorim promete 'surpresas' no Fortal 2023

O cantor Felipe Amorim, que está à frente do bloco Hype ao lado de Nattan, deu uma prévia do que está por vir na edição histórica dos 30 anos de Fortal.

Em show exclusivo na Central do Fortal no shopping RioMar Papicu na tarde desta quinta-feira (13), o artista animou o público e adiantou que haverá surpresas para os fãs no corredor da folia. O bloco Hype ocupa a avenida com muita energia na noite de sexta-feira (21).

Repertório e efeitos especiais no trio

Segundo o artista, público pode esperar um repertório com muito funk, pop e música eletrônica, além de efeitos especiais no trio elétrico.

No ano passado, foliões foram à loucura com o foguete gigante na Cidade Fortal. Felipe antecipou que haverá adereços ainda mais grandiosos neste ano para cativar de vez o público do bloco, que foi criado em 2022.

"Sempre queremos superar as expectativas. A galera que foi no ano passado sabe como é o nosso show, esse ano pode esperar mais novidade, mais surpresas. A gente sempre pensa em inovar e está planejando levar várias coisas novas pro Fortal", disse Amorim.

Felipe comentou sobre a honra de dividir o palco com Nattan pelo segundo ano consecutivo, com a energia ainda mais especial nesta edição especial de 30 anos do evento.

"Nosso show sempre tem uma bagunça grande, e a gente quer triplicar essa bagunça. A gente faz com que cada evento seja único e ao lado do Nattan é ainda mais especial", comemorou.

Clipe novo gravado em Fortaleza

O produtor musical e animador de show Kaleb Capitão e o Caio DJ foram os convidados especiais para ‘esquenta’ do evento. O trio adiantou que gravou um clipe em Fortaleza nesta quinta e que vão tocar a nova canção em primeira mão ao vivo no Fortal.

Legenda: Felipe Amorim, Kaleb Capitão e Caio DJ prometeram várias surpresas aos foliões Foto: Kid Junior

A faixa vai ao ar na próxima quinta-feira (20) nas plataformas digitais. Os artistas já deixaram o convite para os fãs aproveitarem o novo hit no corredor da folia. "A música sai um dia antes do Fortal, já dá para decorar e cantar com a gente no bloco", convidou Kaleb.

Segundo a foliã Vitória Ingrid, esse 'esquenta' é uma oportunidade de conhecer novas pessoas e já ter o 'gostinho' de como será o Fortal. Esse é o segundo ano que a estudante de psicologia vai curtir o bloco Hype.

"Ano passado foi maravilhoso o bloco do Felipe e com certeza esse ano vai ser inesquecível, principalmente por estar completando os 30 anos de Fortal. O Felipe não decepciona nunca, o show dele sempre é marcante, a vibe do show, todas as músicas, é uma energia surreal", disse a fã.

FORTAL 2023

Entre 20 e 23 de julho, o Fortal terá a 30ª edição na Cidade Fortal, montada próximo à Praia do Futuro.

De acordo com o Observatório do Turismo da Prefeitura de Fortaleza e a Secretaria de Turismo do Estado, são esperados em torno de 500 mil turistas na Capital para curtir o Fortal.

Neste ano, fazem a folia artistas dos mais diversos gêneros musicais como Ludmilla, Léo Santana, Bell Marques, Ivete Sangalo e Claudia Leitte.

De acordo com Colombo Cialdini, diretor do evento, o Fortal irá contribuir para o desenvolvimento econômico do Estado e a ocupação da rede hoteleira em torno de 98,7% nas datas antes, durante e após o período da festa.

"Esperamos colocar nesse Fortal 30 anos mais de meio milhão de pessoas entre os dias 17 e 24. Esse público irá injetar na economia da cidade de Fortaleza e do estado do Ceará mais de R$ 1 bilhão", afirmou.