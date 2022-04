Kaleb Capitão: compositor deixa bastidores e assume animação de shows

Viver de música não é fácil. O cenário é ainda mais desafiador quando o envolvido assume funções de empresário, produtor musical e animador de show. Kaleb Capitão, natural de Goiânia, radicado no Ceará, é um nome que vem chamando atenção pela desenvoltura nos palcos ao lado de Felipe Amorim e Caio DJ.

“Estão prontas, crianças?”. É assim que Kaleb Junior dá vida ao Capitão, personagem nos shows de Felipe Amorim. Com direito a jatos de CO², coreografias e fogos de artifício, ele anima multidões e transforma as apresentações em experiências únicas.

Assista à entrevista:

Kaleb Capitão vive no Ceará há mais de 18 anos. Por conta do pai pastor, ele acabou deixando à terra natal para viver no Icaraí, região do município de Caucaia. “Meu pai é pastor e sempre viajou pregando nas igrejas. Toda vez que vinha em Fortaleza, sempre sentiu um carinho. Gostava muito da praia e do mar, chegou um tempo que tomou a decisão de vir morar aqui”.

O goiano viveu em Goiás até os oito anos. No Ceará, ele adquiriu todo o DNA da cultura nordestina. “Criei raízes, vínculos, cultura, absorvi sotaque, eu sou cearense”, explica Kaleb.

Do primeiro instrumento à composição

Como boa parte dos nomes que atuam no mundo artísticos, Kaleb despertou a paixão pelas notas musicais na Igreja. “Existia um ministério de louvor na Igreja onde meu pai atuava. Fazia parte do louvor, das coreografias, sempre queria me envolver. Na Igreja, comecei tocar bateria, mas também era cobrado para fazer mais por ser filho do pastor. Limpava os instrumentos, ajudava na sonoplastia, tudo que envolvia música estava no meio”.

Logo o interesse em escrever surgiu, mas fazer a primeira composição não foi algo fácil. “Achava muito legal a profissão de compositor. Não sabia ter esse talento e fui buscar. Eu tentava compor, mas não acertava muito. No meu caso, eu busquei muito isso, com muita garra. Tinha amigos compositores, pessoas que tinha como referência que me deram know-how e experiência para hoje eu viver disso”.

Com muita persistência, Kaleb conseguiu ter a primeira composição assinada em um álbum de uma banda de forró. A canção “Chora” foi letra em um dos repertórios da banda Calcinha Preta. A música ganhou interpretação nas vozes de Daniel Diau e Silvânia Aquino.

Kaleb Capitão também ganhou notoriedade por parcerias com outros compositores. “Mundo de Ilusões”, por exemplo, tem assinatura do goiano com Gusttavo Lima, Victor Hugo, Jujuba e Hiago Nobre.

Kaleb Junior também participa de trabalhos como "Nem Vá" de Matheus Fernandes e Zé Neto e Cristiano; "Eu Já Tava Bem" de Wesley Safadão; "Combate" de Aldair Playboy e MC WM e, recentemente, "Perigosinha" da Claudia Leitte; “Putariazinha” e “Sem Sentimento” do cantor Felipe Amorim.

Reconhecimento musical

Legenda: Felipe Amorim é compositor de músicas conhecidas no forró e sertanejo Foto: Reprodução/Instagram

Desde 2011, Kaleb é parceiro de Felipe Amorim e Caio DJ. O trio inseparável criou a própria fábrica de hits, a “3 por 1”, onde dividem uma rotina de criação de melodias, letras, vocais, arranjos e beats para transformar demos em hits.

Segundo o goiano, “Então Vai” de Avine Vinny, foi a grande virada de chave da carreira com os parceiros musicais. “Um absorve o conteúdo do outro e nos complementamos, foi assim com ‘Então Vai’. Foi a virada de chave pra gente, quando começaram a olhar pelo nosso trabalho”.

O entusiasmo dos três é visto nos atuais shows de Felipe Amorim, empresariado por Kaleb. Sem amarras, ele sobe nos palcos e anima o público nos eventos.

“Eu era só empresário que vendia show e montava agenda. O caio era o DJ, não queria banda. Mas a gente precisava de um palco cheio. Meu medo era deixar um palco vazio com o tempo, só com o caio e o Felipe no palco. AI disso: ‘Vamos preencher de alguma forma’, mas nunca me imaginava dentro’.

Para 2022, Kaleb Junior prepara novas composições, parcerias com artistas e, claro, vai garantir ainda mais entretenimento para os fãs nos shows. “Estou vivendo um grande sonho ao lado dos meus parceiros, mas quero chegar ainda mais alto neste ano. Os fãs já podem esperar mais hits, feats, videoclipes e muito entretenimento nos shows do jeito que só o Capitão sabe fazer”, declara.