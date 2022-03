Lia Almeida: cantora de Quixadá atrai olhares do mercado da composição sertaneja

As vozes femininas são destaques nos mais variados gêneros musicais. Para elas, a vontade por seguir carreira profissional nos palcos é desafiada pelo mercado em competição com homens. Lia Almeida, natural de Quixadá (CE), 30, é um dos nomes do interior do Ceará para ficar no radar de quem acompanha o gênero sertanejo.

O trabalho autoral da cearense levou a cantora e compositora a morar em Brasília. Há cerca de cinco meses, ela deixou a cidade natal — um dos pontos de partida de muitos nomes que compõe o atual gênero sertanejo.

Escute "Ligação Certeira":

Lia Almeida deixou a graduação em educação física e o curso técnico de guia de turismo por acreditar na música. Ela chocou os familiares ao tomar a decisão de realizar apresentações em bares e restaurantes pelos estudos.

Aos 18 anos, o trabalho musical nas noites do interior, levou Lia a subir em um novo degrau da carreira. Ela ingressou na primeira banda ao lado de outras meninas. A rotina de eventos se estendeu. Os shows que eram na própria cidade começaram a tomar novos territórios.

A cearense já fez shows em Barbalha, Banabuiú, Boa Viagem, Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Mombaça e Quixeramobim.

Descoberta em evento de compositores cearenses

Legenda: Cantora gravou DVD em Brasília neste mês Foto: Divulgação

Dona das próprias narrativas que canta, Lia Almeida buscou profissionalização no trabalho autoral em cursos de dois dos maiores nomes da composição da atualidade: os cearenses Junior Gomes e Renno.

Anualmente, eles realizam um camping para exercitar e aplicar técnicas desenvolvidas para desenvolver letras. Junior Gomes e Renno são responsáveis por hits nas vozes de nomes como Marília Mendonça, Henrique e Juliano, Gusttavo Lima e Wesley Safadão.

No último curso aplicado pelos cearenses, Lia Almeida recebeu um convite de outro compositor para um trabalho em conjunto. De imediato, ela ganhou um empresário e uma mudança imediata para Brasília.

Lia Almeida Cantora Estava ganhando R$100 por semana em Quixadá. Não tinha perspectiva de nada. Foram quatro meses para tomar uma decisão importante na minha vida, a de mudar para Brasília

De forma rápida, em março deste ano, ela gravou o primeiro DVD da carreira com canções inéditas. “Algumas são histórias da minha de vida. Querendo ou não, temos que falar o que a gente vive. Então, tem coisas que eu vivi e que visualizo que muitas pessoas já passaram. Tem superação, dedo na ferida, dedo na cara, sofrência”, explicou Lia em entrevista à coluna.

Lembrança de Marília Mendonça

O timbre forte, as letras românticas e aparência visual de Lia Almeida logo ligam o trabalho dela com Marília Mendonça.

A cearense diz que sim, a sertaneja é uma inspiração, mas que sabe que precisa amadurecer muito. “Na verdade, sou uma das muitas meninas que ela deixou com portas abertas e a possibilidade de realizar um sonho na música”.