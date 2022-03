Simone e Simaria lançam quatro músicas do 'Bar das coleguinhas 2' em abril

Os fãs das irmãs Simone e Simaria podem aguardar lançamentos do álbum "Bar das Coleguinhas 2" no dia 1º de abril.

Em entrevista exclusiva à coluna, na gravação do DVD da cearense Mari Fernandez, as cantoras falaram do lançamento de quatro novas composições.

Ao todo, as irmãs gravaram 15 músicas no novo DVD. Os fãs vão poder conferir “Metendo o Pé”, “Homem é Tudo Igual”, “Tá Gostoso, Tá?”, entre outras canções.

Assista:

Lançamento atrasado

O "Bar das Coleguinhas 2" foi gravado em São Paulo, em fevereiro de 2020. Por conta da pandemia, a divulgação do novo trabalho das coleguinhas foi adiada até o início do ano.



O quarto DVD da carreira das irmãs foi filmado na tradicional casa sertaneja Villa Country e contou com participações especiais.

Para quem não lembra ou não sabe, a primeira edição do "Bar das Coleguinhas" foi gravada em Fortaleza (CE). O álbum levou as cantoras ao mercado nacional da música com as canções "Meu Violão e o Nosso Cachorro" e "Quando o Mel é Bom".