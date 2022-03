Cearenses Junior Gomes e Renno assinam contrato com a Warner Chappell Music para impulsionar obras

Os compositores Junior Gomes e Renno Poeta são, na atualidade, dois dos maiores nomes da composição do país. Nesta quinta-feira (17), eles deram mais um passo para impulsionar a carreira na música. Juntos, eles assinaram contrato com a Warner Chappell Music.

A entrada na editora, braço da gravadora Warner Music, significa uma maior distribuição do trabalho dos compositores cearenses no rádio, TV e internet.

Legenda: Compositores dividem autoria de diferentes letras do forró e sertanejo Foto: Reprodução/Instagram

Os cearenses assinam obras importantes de nomes como Marília Mendonça, Henrique e Juliano, Wesley Safadão, entre outros.

"A gente fechou essa negociação juntos. Vamos continuar compondo para diferentes artistas", explicou Renno em entrevista à coluna.

Gerenciamento de obras musicais

A empresa é responsável por gerenciar obras de nomes como Alice Caymmi, Emicida, Nando Reis, Rafinha RSQ, Waléria Leão, entre outros.

No exterior, eles administram obras para nomes como Bruno Mars, Katy Perry, Madonna, Led Zeppelin, entre muitos outros.

A Warner/Chappell foi criada em 1987, quando a Warner Communications comprou Chappell & Co. e é classificado por Music & Copyright, como a terceira maior editora de música do mundo, com um catálogo de mais de um milhão de canções e uma lista de mais de 65 mil compositores.

Renno contou que as negociações com a produtora começaram há cerca de três anos. "Foi um passo importante. Fazia tempo, mais de três anos, que eles já conversam sobre isso. Eu esperei a hora certa para bater esse martelo".

Junior Gomes exaltou nas redes sociais a conquista em conjunto com o amigo Renno. "“O trabalho Devolve”. Esse é meu lema com meu irmão de música e vida. Hoje estou realizando o sonho de assinar contrato com uma gigante do mercado mundial".