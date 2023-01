Felipe Amorim planeja cantar menos 'músicas explícitas' por crescimento de público infantil; assista

Nome em alta nos aplicativos de música, o cantor cearense Felipe Amorim promete mudar o foco de parte da produção musical em 2023. Dono de hits destacados como canções explicitas nas plataformas, ele revelou à coluna que irá diminuir as letras mais "pesadas" por causa do aumento da audiência do público infantil.

"Como eu comecei com a música 'Putariazinha', a primeira música que foi explosão, a galera assimila muita minha imagem a essas brincadeiras e falar esse tipo de coisas", cita o cantor. O cearense conta com canções virais em aplicativos como TikTok.

Assista à entrevista:

"No Ouvidinho", "Maliciosa", "Debaixo do Cobertor", "Ela é da Bagaceira", "Spoiler do Paraíso" e "No Escurinho" são algumas das músicas que carregam letras com teor sexual

Segundo o cantor, a mudança não será só no repertório, mas também nas apresentações. "Mas, claro, a gente tá pensando em tirar um pouquinho isso do nosso show. A gente não curte tanto o quanto parece que a gente curte, mas a gente observa que a galera gosta e damos seguimento".

Primeiro DVD da carreira

Outra promessa do cantor para este novo ano é a gravação do primeiro DVD da carreira.

"Estamos pensando um DVD para 2023. A gente ainda não sabe o lugar, mas Fortaleza seria perfeito".