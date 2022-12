Murilo Huff tem contas em redes sociais hackeadas

O cantor Murilo Huff teve as redes sociais hackeadas nesta sexta-feira (23). Os hackers publicaram uma nota falsa, afirmando que o filho do sertanejo com a cantora Marília Mendonça, Léo, havia morrido.

As contas no Twitter e no Facebook já foram recuperadas pelo cantor. Ele ressaltou que a informação sobre a vida do filho é 'falsa e de mau gosto'.

"Já conseguimos recuperar nossa página, pedimos desculpas pelo ocorrido e informamos que todas medidas de segurança e para identificação dos invasores estão sendo tomadas", diz o comunicado.

A mãe de Marília Mendonça e avó de Léo, Dona Ruth, lamentou o ocorrido e disse que a nota falsa assustou familiares de Murilo. Em vídeo no Instagram, ela mostrou Léo e ressaltou que o menino está bem.

"Passando aqui para desmentir um maldoso que hackeou o twitter do Murilo e soltou uma notícia de falecimento do Léo", disse.

Dona Ruth Tá tudo bem aqui em casa, não aconteceu nada. E o mundo tá cada dia pior, misericórdia. Assustaram o pai do Murilo, assustou a mãe dele. Só não me assustou porque eu tô aqui com ele. Mas, graças a Deus, aqui tá tudo bem. Podem ficar tranquilos

Murilo e Dona Ruth compartilham a criação de Léo, de 3 anos, desde a morte de Marília Mendonça. A cantora faleceu em novembro de 2021, em um acidente aéreo em Minas Gerais.

Antes do acidente de Marília, a relação entre ela e Murilo havia se encerrado oficialmente, mas o contato era constante por conta da criação do pequeno.