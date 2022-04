Leo Santana realiza show gratuito em Canoa Quebrada, nesta quarta-feira (20)

O cantor baiano Léo Santana faz show gratuito em Canoa Quebrada, uma das mais belas praias do litoral cearense, nesta quarta-feira (20). O evento faz parte do projeto das atividades turísticas da região de Aracati e será realizado em espaço cercado.

Para ter acesso ao evento, o participante deve apresentar o comprovante do ciclo vacinal completo.

Os portões serão aberto a partir das 20h, além de Léo Santana se apresentam Aldinha Vox e Maicon Brother.

Produção musical

Léo Santana é nome conhecidos nos principais eventos de música realizados no Ceará. Ele também é presente em feats de diferentes nomes do Estado.

Recentemente, o cantor baiano gravou feat com a cantora cearense Mari Fernandez. Ao lado de MC Don Juan, eles gravaram "Áudio Que Te Entrega". A música dever fazer parte do repertório do cantor em Canoa Quebrada.