Ávine Vinny é solto após decisão da Justiça

O cantor Ávine Vinny foi solto, na tarde desta terça-feira (14). A informação foi confirmada por fontes ao Sistema Verdes Mares (SVM).

Ávine saiu do local em um carro com vidros pretos. Ele estava preso na Delegacia de Capturas e Polinter (Decap), no Centro de Fortaleza, desde a noite de segunda-feira (13). Ele foi detido após discutir e ameaçar a ex-companheira, Laís Holanda, por telefone, segundo a Polícia Civil.

A soltura foi determinada após audiência de custódia realizada depois de Laís desistir da denúncia. O ex-casal tem uma filha de 4 anos.

Cantor agradece à ex-companheira

Em nota publicada nas redes sociais após a soltura, o cantor disse que "tudo foi esclarecido":

"Nunca pensei que pudéssemos passar por isso, mas felizmente tudo foi esclarecido e resolvido da melhor forma. Tenho que agradecer a Laís por ter levado em consideração nosso histórico de vida e ter se sensibilizado quanto a essa questão processual, com objetivo de não prejudicar ninguém, principalmente por nossa filha, a quem nós dois sempre dedicamos muito amor", publicou.

Desistência da denúncia

Conforme as advogadas da ex-parceira do investigado, Thais Cruz e Júlia Carlos Saraiva, justificaram na renúncia, não há interesse da cliente em prosseguir com a tramitação do processo, devido à “viabilidade conciliatória existente para por fim ao relacionamento matrimonial”.

A vítima procurou a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) após ligação com o ex, e enquanto registrava a ocorrência, recebeu novas ameaças do cantor, fato presenciado pelos próprios agentes de segurança.

"Durante o registro do procedimento, a vítima recebeu mensagens do suspeito com novas ameaças. Diante dos fatos, os policiais civis iniciaram diligências que resultaram na localização e prisão do suspeito. Na delegacia, ele foi autuado em flagrante por ameaça no âmbito da violência doméstica".

Quem é Avine Vinny?

Ávine Vinny tem 32 anos e é natural de Sobral, na Região Norte do Ceará. Ele iniciou a carreira em 2015 e consolidou o nome no forró com diversas parcerias e shows, fechando contrato com a Sony Music em 2017.

Em 2021, o artista, ao lado de Matheus Fernandes, lançou uma das músicas mais ouvidas em plataforma de streaming ao nível mundial. O hit "Coração Cachorro" ficou no topo das paradas.

A repercussão, alavancada pelas redes sociais, como TikTok, chegou até o cantor britânico James Blunt. "Coração Cachorro" tem, no refrão, a melodia da canção "Same Mistake", o que motivou o artista internacional a pedir parte da autoria do hit cearense — cujo percentual ainda não foi definido — e compensação pelos lucros anteriores da música.

Nota da Polícia Civil

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), informa que prendeu em flagrante, na tarde dessa segunda-feira (14), um cantor de 32 anos, por ameaça no âmbito da violência doméstica. A captura do homem ocorreu após o suspeito ameaçar a vítima - uma mulher de 31 anos -, com quem teve um relacionamento por oito anos e tem uma filha.

A prisão em flagrante ocorreu após a vítima comparecer à DDM para relatar uma ameaça. Durante o registro do procedimento, a vítima recebeu mensagens do suspeito com novas ameaças. Diante dos fatos, os policiais civis iniciaram diligências que resultaram na localização e prisão do suspeito. Na delegacia, ele foi autuado em flagrante por ameaça no âmbito da violência doméstica. Já para a vítima foram solicitadas medidas protetivas de urgência junto à Justiça.