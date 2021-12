"Late coração": presos com Ávine Vinny passam noite cantando músicas de cearense

O cantor Ávinne Vinny segue preso na Delegacia de Capturas e Polinter (Decap), no Centro de Fortaleza, nesta terça-feira (14). A reportagem do Sistema Verdes Mares (SVM) apurou que o sobralense divide uma cela com outros presos, que cantaram várias vezes durante a noite as músicas do cearense.

O cantor foi detido após uma discussão com a ex-namorada. Segundo as primeiras informações, a mulher teria começado a gravar a ligação em que o cantor estaria lhe ameaçando de morte. Após isso, ela procurou a polícia. Na delegacia, o cantor teria ligado para ela novamente e fez outra ameaça de morte, ouvida pela polícia.

"A discussão foi porque ela estava proibindo ele de ver a filha. Ela não mora em Fortaleza e a briga foi por telefone", disse a assessoria do artista.

A reportagem do Diário do Nordeste solicitou informações do caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) e aguarda respostas.

A expectativa é que ocorra nesta terça, às 12h, uma audiência de custódia, que pode resultar na soltura do cantor ou na manutenção da prisão.

Sucesso nacional

Em 2016, o cantor ficou entre os 10 artistas mais tocados nas rádios com o single “Tô Limpando Você da Minha Vida”, em dueto com a cantora Solange Almeida. A música também foi eleita a melhor do ano no segmento “Forró”. Ele também é conhecido por sucessos como “Whisky, Cigarro e Violão”, “Acabou, Morreu”, Eu Não Presto” e “Então Vai”, de um trabalho realizado na praia de Jericoacoara (CE).

Mas foi com “Namorar Escondido”, música composta pelo próprio Ávine, ainda na época da Xé Pop, banda que formou com os amigos quando tinha 20 anos, que apresentou o cantor sobralense ao Brasil.

"Coração Cachorro" alavancou o cearense para o mercado nacional

Ávine Vinny é dono de uma das músicas mais tocadas do mundo nos últimos meses. O hit intitulado “Coração Cachorro” surpreendeu no posicionamento das principais plataformas digitais e aplicativos, desde a sua estreia em 10 de setembro.



Na playlist Top Viral Global do Spotify, “Coração Cachorro” chegou a ser a 21ª música mais executada do mundo e entrou também no Top 50 Global. Na mesma plataforma, o hit ocupou o 1º lugar no pódio e é a faixa mais ouvida no Brasil.



No TikTok, “Coração Cachorro” é a música Top 1 e ultrapassa a marca das 500 mil reproduções na rede social. Com a hashtag #coracaocachorro, o novo trabalho de Ávine Vinny bateu mais de 50 milhões de citações.



O clipe no YouTube já foi visto mais de 20 milhões de vezes. Na Deezer, foi medalha de ouro na playlist Top Viral, assumindo a primeira posição, e está em 2º no ranking geral, além de ocupar a 19ª colocação do Chat Brasil, do Top 100 (BR), da Apple Music. “Coração Cachorro” é uma parceria com o cantor Matheus Fernandes.



A música é um forró eletrônico, com o teclado da pisadinha. A faixa é assinada por Fellipe Panda, PG do Carmo, Riquinho da Rima, Breno Lucena, Felipe Love e Daniel dos Versos, e fala de uma saída despretensiosa, na qual a pessoa acaba encontrando a sua ex acompanhada, e seu coração de cachorro apaixonado começa a latir.