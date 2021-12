Cantor Ávine Vinny segue preso e passa noite em delegacia no Centro de Fortaleza

O cantor Ávine Vinny​ passou a noite e segue preso na Delegacia de Capturas e Polinter (Decap), em Fortaleza, nesta terça-feira (14). Ele foi detido em Fortaleza, nesta segunda-feira (13), após uma discussão com a ex-namorada em que o artista teria feito fortes ameaças contra sua vida. A assessoria do cantor confirmou a ocorrência ao Diário do Nordeste.

A equipe do artista informou que houve uma discussão verbal por telefone e que "em breve ele será liberado". Na Decap, o cantor sobralense divide cela com outras pessoas detidas pela polícia.

A expectativa é que ocorra nesta terça, às 12h, uma audiência de custódia, que pode resultar na soltura do cantor ou na manutenção da prisão.

De acordo com o Estadão apurou com a assessoria, a briga com a ex-esposa, Laís Holanda, se deu por conflitos em relação a visitas de Ávine à filha da dupla.

Segundo as primeiras informações, a mulher teria começado a gravar a ligação em que o cantor estaria lhe ameaçando de morte. Após isso, ela procurou a polícia. Na delegacia, o cantor teria ligado para ela novamente e fez outra ameaça de morte, ouvida pela polícia.

A reportagem do Diário do Nordeste solicitou informações do caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) e aguarda respostas.

QUEM É ÁVINE VINNY?

Ávine Vinny tem 32 anos e é natural de Sobral, no Norte do Ceará. Ele iniciou sua carreira solo em 2015 e consolidou seu nome no forró com diversas parcerias e shows lotados, fechando contrato com a Sony Music em 2017.