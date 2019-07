Trio armado assalta mercadinho e rende clientes em Cariús, no Ceará

Um mercadinho localizado no distrito de São Sebastião, na cidade de Cariús, no interior do Ceará, foi assaltado no último dia 15 de julho por três homens armados em duas motos. Imagens da câmera de segurança do estabelecimento flagraram a ação dos criminosos. O assalto aconteceu no dia 15 de julho, mas o vídeo que mostra a ocorrência só começou a circular nesta terça-feira (23).

As imagens filmadas pela câmera de segurança mostra o momento em que um dos suspeitos aponta uma arma de fogo para dois clientes que estavam na calçada do mercadinho e obriga as vítimas a deitarem no chão, enquanto os outros dois criminosos entram no estabelecimento e praticam o roubo.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou, por meio de nota, que a Delegacia Municipal de Jucás apura a ação dos criminosos.