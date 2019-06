TJCE divulga que 142 audiências aconteceram na IV Semana Estadual do Júri 

Os resultados da IV Semana Estadual do Júri, ocorrida de 10 a 14 de junho de 2019, foram divulgados pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) na tarde desta quarta-feira (26). Conforme o TJ, durante o período de força-tarefa foram realizadas 142 audiências que resultaram no julgamento de 138 processos envolvendo 151 réus.

De acordo com o Tribunal, 184 sessões estavam agendadas para acontecer durante a IV Semana Estadual do Júri. Dos julgamentos que efetivamente aconteceram, 76 réus foram condenados, 59 absolvidos e 16 apenados por outros crimes decorrentes da desclassificação do delito.

O TJ ressaltou que as 42 sessões que não puderam ser efetivadas foram comprometidas por fatores, como: pedidos de adiamento das partes, falhas no cumprimento dos expedientes necessários para a realização do ato e ausência do réu preso no plenário. A mobilização reuniu juízes e servidores de 138 comarcas do Estado e ainda contou com a participação do Ministério Público, Defensoria Pública e Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Ceará (OAB-CE).

Para o Judiciário, o resultado da Semana foi positivo, considerando que o número de audiências superou os das semanas anteriores. Na I Semana foram 98; na II, 22; e na III 83 julgamentos.