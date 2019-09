Tentativa de assalto a caminhão termina com suspeito morto na divisa entre Ceará e Piauí

Uma tentativa de assalto a um caminhão terminou com um suspeito morto na manhã desta segunda-feira (19), no município de São João da Fronteira, no Norte do Piauí, próximo à divisa com o Ceará. O caso aconteceu durante o trajeto, na BR-222, quando uma das vítimas do assalto, Raimundo José Sousa Gomes, reagiu e atirou na cabeça do suspeito.

De acordo com informações do Portal G1, Raimundo José era o ajudante do caminhoneiro. Os dois seguiam com destino a Tianguá, no Ceará, quando pararam para dar carona a um homem, identificado como Daniel Bandeira. Durante a viagem, o homem sacou a arma e entrou em luta corporal com o ajudante.

Segundo o delegado Hugo Alcântara, responsável pelo caso, Daniel era conhecido de Raimundo e ligou para ele pedindo carona para Tianguá. Em São João da Fronteira, o caroneiro se mostrou nervoso e sacou a arma. O ajudante percebeu, travou luta corporal com o criminoso, mas acabou sendo baleado .

O condutor do caminhão afirmou ter parado e saído do veículo ao ouvir o primeiro tiro. Depois de atirar em Raimundo José, Daniel ainda assumiu a direção do caminhão e tentou jogá-lo contra o motorista, que pedia socorro na rodovia.

Ainda de acordo com o delegado, o motorista fugiu para a mata próxima. O suspeito deu a volta no caminhão para retornar no sentido da cidade de Piripiri, quando o ajudante conseguiu pegar a arma e atirar na cabeça do criminoso.

Raimundo José foi atingido por dois disparos, sendo um no pescoço e outro no braço. Ele foi atendido pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu) e conduzido para o Hospital de Tianguá. O caminhoneiro não sofreu ferimentos.

O corpo de Daniel Bandeira foi levado ao Instituto Médico Legal de Parnaíba.